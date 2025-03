Los pasos de Semana Santa, en miniatura: la colección en Playmobil de un ovetense

A sus 18 años, Daniel Requejo ha dedicado gran parte de su vida a una pasión poco común pero fascinante: la colección y personalización ... de figuras de Playmobil. Lo que comenzó como un simple entretenimiento en su infancia en Oviedo se ha convertido en un verdadero arte, con escenarios meticulosamente diseñados y una colección que no deja de crecer. «No sé ni cuántos tengo ya, he perdido la cuenta», dice mientras muestra su habitación repleta de todo tipo de personajes. Entre las figuras ya tiene un llagar asturiano en miniatura. Su próxima obra serán los pasos de semana santa y una recreación de las fiestas de San Mateo.

Pero su imaginación no se detiene ahí; también ha recreado un plató de televisión con figuras customizadas, demostrando su habilidad para transformar los clásicos muñecos en auténticas escenas de la vida real.

A diferencia de otros coleccionistas, Daniel no compra ni vende figuras, ya que considera que este hobby requiere mucho más que una simple transacción. «Esto me lleva mucho tiempo porque no sólo es comprarlos, sino también customizarlos», explica. Cada pieza pasa por un minucioso proceso de modificación para adaptarse a la visión que tiene en mente.

Su deseo es compartir su trabajo con el público a través de exposiciones, como la que ya realizó en Colunga. «Me gustaría volver a exponer y que más gente pueda ver lo que hago», comenta. Mientras tanto, Daniel también tiene otro sueño profesional: llegar a ser locutor de radio, una pasión que espera poder compaginar y, por qué no, complementar con su afición por los Playmobil.

Con una combinación de creatividad, paciencia y una visión única, Daniel Requejo demuestra que el coleccionismo puede ser mucho más que un simple pasatiempo: «Esto para mí es más que un hobbie y lo disfruto tanto como cualquier profesión», sostiene, convencido.