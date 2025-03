El Ayuntamiento de Oviedo regulará la Zona de Bajas Emisiones «sin restringir ni prohibir»

«No pretendemos prohibir, no pretendemos restringir, lo que queremos es crear zonas donde el respeto al medio ambiente sea fundamental, sobre todo concienciando y ... divulgando las ventajas que tiene un proceso de este tipo». Nacho Cuesta, concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, dejó claro ayer que el Ayuntamiento de Oviedo no multará en la Zona de Bajas Emisiones en el centro de la ciudad cuando se ponga en marcha a finales de este año, como también lo hará el Plan de Movilidad Urbana Sostenible «durante 2025».

El proyecto, que está en redacción, muestra la creación de dos anillos de diferente intensidad. Uno que se correspondería con los aledaños del Campo San Francisco, más restrictivo, y otro que tiene que ver con las rondas exteriores de la ciudad.

«A partir de ahí, lógicamente con los estudios de tráfico, movilidad y con todo el resto de circunstancias iremos conformando esa Zona de Bajas Emisiones y en la ordenanza», argumentó el concejal. Y añadió: «Al final, se determinarán las restricciones, las limitaciones, los períodos transitorios, que es muy importante, pero con ese enfoque que le hemos dado siempre» porque en la intención municipal no está prohibir, y por eso Cuesta apoya la reivindicación del Ayuntamiento de Gijón, «estamos de acuerdo», que reclama la libertad municipal para poder multar o no a los vehículos que no cumplan con la normativa en la Zona de Bajas Emisiones de la capital asturiana.

De todas formas, Oviedo «cuenta la restricción incluida por el Ministerio de Transporte porque la ciudad ya cumple con los requisitos, así que no tenemos obligación de multar y quizá Gijón sí. pero estamos de acuerdo con su protesta en pos de la independencia municipal».

Además de la Zona de Bajas Emisiones, Cuesta también se refirió a la obra del aparcamiento subterráneo de La Escandalera, que «tenemos varias empresas interesadas en su construcción». Además, Cuesta explicó que «durante la obra del parking» se procederá a la rehabilitación del mosaico del paseo de los Álamos «porque son dos obras complementarias y esperamos tenerlas en marcha en 2027.