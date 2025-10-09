Un paréntesis en el camino para cuidar los ojos: colas en Oviedo para una revisión gratis

Rafael Francés Oviedo Jueves, 9 de octubre 2025, 12:52 | Actualizado 13:34h. Comenta Compartir

La importancia de la salud ocular, como en tantas otras cosas, sólo se recuerda cuando hay problemas y no tanto en prevención, para evitar precisamente estos problemas. Por eso, la Fundación Fernández-Vega ha instalado una carpa en la plaza de La Escandalera donde se revisa la vista gratuitamente a toda aquella persona que tenga un poco de paciencia y espera la cola que ya existe desde la hora de apertura. No hay mucho que esperar pero la actividad merece la pena.

El objetivo de la Fundación es, evidentemente, mejorar la salud ocular de los ovetenses en este caso, pero también hablar de prevención, de evitar los problemas antes de que se produzcan. Durante la mañana la directora de la Fundación, Victoria Cueto-Felgueroso Botas, estuvo observando la evolución de los médicos y charlando con los pacientes que hacían cola ante la carpa.

Por eso, un oftalmólogo, el doctor Nicolás Sánchez Maluf y su equipo se pasaran todo el día en la carpa, en un día desapacible en Oviedo, desgranando dolencias en pacientes o, simplemente, graduando la vista.

El propio doctor, ha ofrecido consejos para tener una buena salud ocular en el Día Mundial de la Vista, que se celebra hoy: «Lo primero y principal es hacer descansos en la visión porque estamos en una época donde fijamos mucho la vista ya sea con los móviles, portátiles, ordenadores, televisores y cada 45 minutos hacer un buen descanso visual mirando un poco hacia lo lejos, tratar de estar al aire libre y no estar siempre en lugares cerrados con luces artificiales». Y añade: «Una buena alimentación mediterránea balanceada que nos aporta todo tipo de vitaminas y ácidos grasos saludables y evitar cuestiones tóxicas, como puede ser el humo del cigarrillo ».

La Fundación Fernández-Vega instala dos carpas al año, una como hoy por el Día Mundial de la Vista y otra en marzo por el Día mundial del Glaucoma. Se calcula que hoy en la carpa de La Escandalera, cuando se cierre alas jornada a las seis de la tarde, los médicos habrán visto a unas 600 personas y a lo largo del año el número se acercará a las 2.000 personas, con estos dos días y otras numerosas actividades que realiza la fundación.

En la cola María Amable Varela Fernández, una amable , como su nombre, señora espera pacientemente su turno: «Soy paciente habitual de la clínica Fernández-Vega y vengo a que me miren la presión ocular porque me estoy tratando de glaucoma y tengo problemas de degeneración macular».

Un poco más atrás en la fila, Jeannette Rojas, espera por su marido que «está a punto de llegar» para que «nos miren la vista porque veo regular de cerca y me tiene preocupada. Hace dos años que no me reviso la vista y he dejado pasar demasiado tiempo».

La salud ocular es fundamental y por eso la Fundación Fernández-Vega, organiza encuentros con los ciudadanos para realizar una labor preventiva fundamental.

