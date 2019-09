Libertad provisional con cargos para el acusado de apuñalar a un Policía Nacional en San Mateo Jafatura Superior de Policía de Oviedo. / EFE El joven asegura ante los juzgados que el agente se acercó a él de manera agresiva y le llamó «maricicón de mierda» CECILIA PÉREZ Martes, 24 septiembre 2019, 12:45

«Soy una buena persona». Con esta frase salía del juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo en funciones de guardia, el detenido por asestar dos navajazos a un Policía Nacional fuera de servicio el pasado domingo, durante la última noche de San Mateo.

Prestó declaración ante la jueza y detalló como ocurrieron los hechos, según su versión. El joven, visiblemente conmocionado, explicó que fue el agente de la Policía Nacional quien se metió con él, en un primer momento, debido a un malentendido que hubo entre ambos. «Me vio y se metió conmigo muy agresivo y me llamó maricón de mierda». Según el joven, el agente también insultó a su mujer. «Dijo que era una puta».

Reiteró no conocer de nada al policía. Explicó, además, que tras el primer malentendido, quiso quitarle hierro al asunto. «En plan de buen rollo le dije, porque yo no soy asturiano, que no pasaba nada que Asturias es España y el resto tierra conquistada. Fue cuando se envenenó contra mí».

El agresor reconoció que tras el enfrentamiento se volvió al hotel donde se encontraba su pareja y volvió a salir, presuntamente tras coger la navaja de Taramundi. « No recuerdo nada más», explicó. El hombre ha quedado en libertad con cargos.