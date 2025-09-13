Una pasarela de «elegancia y exclusividad»

Susana Neira Oviedo Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:28 Comenta Compartir

La céntrica calle Gil de Jaz se convirtió este sábado por la tarde, pasadas las seis y cuarto, de nuevo en una pasarela, con el desfile de treinta modelos femeninos, masculinos e infantiles que lucieron las tendencias de la temporada otoño, que demostraron que Oviedo es una ciudad que apuesta por este sector, su comercio y marcas locales, y que aspira a posicionarse en el mapa nacional e internacional. «Tenemos una moda con mucha elegancia, exclusividad y un comercio de proximidad que es muy importante para la economía local», ensalzó la concejala de Economía, Leticia González, minutos antes de iniciar el desfile, que contó con la presencia del alcalde, Alfredo Canteli, y numerosos ediles de la Corporación.

Al ritmo de 'Mon Amour', de Aitana y Zoilo, se encargaron de romper el hielo y abrir el desfile Pablo y Adriana, que atravesaron muy sonrientes y saludando la alfombra azul, con diseños de Grettel y 7 colores. Los modelos infantiles dieron paso a los adultos, que defendieron llamativos diseños.

La tercera edición de 'Oviedo es moda' volvió a llenar la calle. El público, una parte sentado y otros de pie, disfrutaron de las propuestas de las veintidós firmas participantes, entre ellas Coosy, Del Río Uribe, Eme Atelier, Fely Campo, Mala Mía Shop, Más K Stilo, N20 Boutique, Sanla, Tosnac, Pisamonas y Brinet, por citar alguna. También tiendas de complementos, como Jöelle Joyas, Atelier Kuloorroo o Maravisión.