El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La edil Leticia González, con representantes de 'Oviedo es Moda'. A. O.

'Oviedo es Moda' vuelve a la calle Gil de Jaz

22 comercios participarán este sábado en la pasarela al aire libre en una apuesta municipal por el sector, «eje de la economía local»

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:20

La celebración de la tercera edición de 'Pasarela Oviedo es Moda' promete transformar la emblemática calle Gil de Jaz en una vibrante pasarela el próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 17.30 horas, con acceso libre y gratuito hasta completar aforo. La meta es clara: posicionar la ciudad en el mapa nacional e internacional como un destino turístico comercial de referencia y dar a conocer la exclusividad y variedad que caracteriza a sus establecimientos. La concejala de Economía, Leticia González, declaró el firme compromiso del consistorio con este sector. «Nuestra apuesta por la moda de Oviedo es firme y nuestro objetivo es posicionarla a nivel nacional e internacional», declaró la concejala. González subrayó la importancia estratégica de este sector para la economía local: «La moda local es un eje estratégico en la economía local y lo vamos a potenciar». Esta edición de «Pasarela Oviedo es Moda» contará con la participación de 22 establecimientos locales, todos ellos con tienda física en el municipio, lo que representa un significativo respaldo al comercio de proximidad.

Treinta modelos desfilarán mostrando las últimas tendencias en moda femenina, masculina, infantil y complementos, ofreciendo una visión integral del dinamismo del sector en la ciudad. El listado de firmas participantes es extenso: Moda femenina: Coosy (calle Gil de Jaz 6), Del Río Uribe (calle Marqués de Pidal 10), Emea Atelier (calle Cabo Noval 5), Errequeerre (calle González del Valle 6), Fely Campo (Gil de Jaz 15), Mala Mía Shop (Avenida de Galicia 12), Más K Estilo (calle Padre Buenaventura de Paredes 2), Miranda Casual Fiesta (calle Silla del Rey 19), Modas Maximina (calle María Neira 1), N20 Boutique (calle Marqués del Pidal 15), Sanla (calle Rosal 33), Tosnac (calle Marqués de Teverga 1), y Zory´s Love (calle Suárez Inclán 1).

En cuanto a complementos y Accesorios: Jöelle Joyas (calle Argañosa 86), Atelier Kulooroo (calle San Antonio 5), y Óptica Moravision (calle Darío de Regoyos 12). En moda masculina: Cerra (calle Gil de Jaz 14).

Respecto a moda infantil: Brinet (calle Milicias Nacionales 5), Gretel (calle Asturias 2), 7 Colores (calle Silla del Rey 17), Pisamonas (Centro Comercial Salesas) y Baby´s House (calle La Habana 11). Para complementar el desfile el evento contará con música en directo a cargo de un DJ. Pensando en los más pequeños, «Pasarela Oviedo es Moda» ofrecerá talleres infantiles gratuitos, con actividades como la personalización de gorras y «totebags», y un divertido «glitter corner», asegurando el entretenimiento para toda la familia y fomentando la creatividad desde edades tempranas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Accidente en la Ruta del Cares: herida grave una alemana tras caer 50 metros por el golpe de una piedra en la cabeza
  3. 3 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  4. 4 Descarrila un tren de Feve en Gijón al arrollar a una vaca preñada
  5. 5

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  6. 6 Un jurado popular juzgará a las prostitutas del piso de Gijón en el que murió el joven Saúl Iglesias
  7. 7 Fallece a los 72 años el arquitecto asturiano Juan José Braña Díaz
  8. 8 Alarma en el barrio de Laviada, en Gijón, al sorprender a un ladrón entrando en un piso
  9. 9 Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026: vacaciones, festivos...
  10. 10 Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio 'Oviedo es Moda' vuelve a la calle Gil de Jaz

&#039;Oviedo es Moda&#039; vuelve a la calle Gil de Jaz