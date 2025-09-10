'Oviedo es Moda' vuelve a la calle Gil de Jaz 22 comercios participarán este sábado en la pasarela al aire libre en una apuesta municipal por el sector, «eje de la economía local»

La celebración de la tercera edición de 'Pasarela Oviedo es Moda' promete transformar la emblemática calle Gil de Jaz en una vibrante pasarela el próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 17.30 horas, con acceso libre y gratuito hasta completar aforo. La meta es clara: posicionar la ciudad en el mapa nacional e internacional como un destino turístico comercial de referencia y dar a conocer la exclusividad y variedad que caracteriza a sus establecimientos. La concejala de Economía, Leticia González, declaró el firme compromiso del consistorio con este sector. «Nuestra apuesta por la moda de Oviedo es firme y nuestro objetivo es posicionarla a nivel nacional e internacional», declaró la concejala. González subrayó la importancia estratégica de este sector para la economía local: «La moda local es un eje estratégico en la economía local y lo vamos a potenciar». Esta edición de «Pasarela Oviedo es Moda» contará con la participación de 22 establecimientos locales, todos ellos con tienda física en el municipio, lo que representa un significativo respaldo al comercio de proximidad.

Treinta modelos desfilarán mostrando las últimas tendencias en moda femenina, masculina, infantil y complementos, ofreciendo una visión integral del dinamismo del sector en la ciudad. El listado de firmas participantes es extenso: Moda femenina: Coosy (calle Gil de Jaz 6), Del Río Uribe (calle Marqués de Pidal 10), Emea Atelier (calle Cabo Noval 5), Errequeerre (calle González del Valle 6), Fely Campo (Gil de Jaz 15), Mala Mía Shop (Avenida de Galicia 12), Más K Estilo (calle Padre Buenaventura de Paredes 2), Miranda Casual Fiesta (calle Silla del Rey 19), Modas Maximina (calle María Neira 1), N20 Boutique (calle Marqués del Pidal 15), Sanla (calle Rosal 33), Tosnac (calle Marqués de Teverga 1), y Zory´s Love (calle Suárez Inclán 1).

En cuanto a complementos y Accesorios: Jöelle Joyas (calle Argañosa 86), Atelier Kulooroo (calle San Antonio 5), y Óptica Moravision (calle Darío de Regoyos 12). En moda masculina: Cerra (calle Gil de Jaz 14).

Respecto a moda infantil: Brinet (calle Milicias Nacionales 5), Gretel (calle Asturias 2), 7 Colores (calle Silla del Rey 17), Pisamonas (Centro Comercial Salesas) y Baby´s House (calle La Habana 11). Para complementar el desfile el evento contará con música en directo a cargo de un DJ. Pensando en los más pequeños, «Pasarela Oviedo es Moda» ofrecerá talleres infantiles gratuitos, con actividades como la personalización de gorras y «totebags», y un divertido «glitter corner», asegurando el entretenimiento para toda la familia y fomentando la creatividad desde edades tempranas.

