Patrimonio autorizará la reforma de la plaza de toros si mantiene su estructura De izquierda a derecha, el asesor de Urbanismo, Ignacio Morales; el edil Nacho Cuesta y director general de Patrimonio, Pablo León. / J. VALLINA Nacho Cuesta defiende ante la Dirección General de Cultura que la actuación en el coso será «razonable» y la que «necesita la ciudad» J. C. A. oviedo. Sábado, 27 junio 2020, 01:01

«Hablamos de todo». Así resumió el concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, la reunión que ayer mantuvo con el director general de Patrimonio, Pablo León, para tratar varios de los temas que el Consistorio tiene pendientes con la Consejería de Cultura. El más urgente, puesto que es una obra comprometida en el pacto de gobierno, es la recuperación de la plaza de toros. Cuesta afirmó que el Principado no ve impedimento a la reforma siempre y cuando no se altere la estructura del coso de Buenavista. «El plan director proponía cuatro fases y la última era un cambio estructural. Nosotros nos quedamos en la primera, que es lo que Oviedo necesita», indicó. Lo sabido, una dotación multiusos para más de 3.000 personas y cubierta que respete la arquitectura del bien protegido. «Se están redactando los pliegos para la asistencia técnica del proyecto y en principio hay sintonía y el nivel de protección no va a suponer un impedimento», resumió el edil.

Dos espacios relacionados por su contenido. De la plaza de toros al Palacio de los Deportes, cuya reforma también está planeándose y que también estuvo encima de la mesa. Y, al lado, La Vega: «Trasladamos nuestra idea, que es la de preservar los elementos patrimoniales y corroboramos lo que sabíamos, que Cultura tiene que pronunciarse acerca del área de protección de Santullano», sostuvo. Para más adelante quedará el plan del Campo de San Francisco, el paseo de los Álamos y la idoneidad de mantener el aparcamiento de La Escandalera que defiende el equipo de gobierno.