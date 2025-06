Primero electricista y luego médico

Rafael Francés Oviedo Sábado, 14 de junio 2025, 22:20 Comenta Compartir

Es sin duda lo que los americanos denominan 'a self-made man', un hombre hecho a sí mismo , y que los asturianos, mucho menos cursos en las expresiones, denominan, un paisano. Médico, padre de familia pero también electricista, estudió la carrera tarde porque antes tuvo que trabajar, y trabajar y estudiar para poder acceder a la Universidad. Empezó a trabajar a los 15 años como aprendiz en Aceralia «porque había que arrimar el hombro en casa», estudió el Bachillerato y la FP a partir de los 21 años, mientras destacaba como un buen electricista industrial.

Tranquilo y familiar, ha hecho de la empatía su forma de vida y del respeto al paciente una marca de identidad. Sonríe con los ojos detrás de unas gafas livianas y cuando habla destila sinceridad y mucha credibilidad.

Jesús Maújo Fernández (Pruneda, Nava, 1963) es médico de Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Llegó a la profesión tarde, pues acabó Medicina en el año 2000. Hijo de José Manuel, conductor de autobuses urbanos en Gijón, y Leorgina, ama de casa, es el mayor de dos hermanos. Con ese pasado no es raro que tardara en ser médico porque antes tuvo que ponerse a trabajar para ayudar en casa y luego estudiar el Bachillerato y la FP compaginando los estudios con el trabajo para llegar a ser lo que hoy es.

Hizo la mili en Sevilla y llegó a Oviedo para estudiar Medicina, «a mi ritmo porque tenía que trabajar pero acabé en el año 2000, un año después de casarme con Sonia y 9 meses antes de que me diera un infarto». Es decir, está cumpliendo las bodas de plata como médico y como renacido. Aunque en 2015 le tuvieron que colocar tres 'bypass' coronarios para terminar de poner a punto el corazón.Luego hizo el MIR y aunque le ofrecieron una plaza de médico en Aceralia (de algo tenía que servir el haber vigilado la luz en la acería), decidió conseguir la plaza de Medicina Familiar, primero en el Hospital Valle del Nalón y, más tarde, en Oviedo. De ahí a las Urgencias del HUCA fue un paso. Era el año 2007. «Trabajar en Urgencias produce mucho estrés laboral y emocional y no es fácil no implicarse. Hay que empatizar mucho, tener tranquilidad, serenidad y hablar mucho con el paciente. Hablar, y explicarse es fundamental».

Es muy futbolero y sportinguista porque de todo tiene que haber en la viña del Señor y disfruta como un niño haciendo rutas de montaña o solamente camperas con los amigos. Lee novela histórica o de misterio. «Ahora estoy con la vida de Marco Aurelio» –sí, el emperador de Gladiator–.

Como no tiene bastante con trabajar en el HUCA, parte del tiempo libre lo ocupa en el Colegio de Médicos como coordinador de Formación. Asegura que la película que más le gusta «podría ser 'El Padrino'» y el libro favorito tiene que ver con García Márquez, 'Cien años de soledad'.

Cuando se retire, «si lo consigo y quiere mi esposa», le gustaría irse a vivir a Pruneda, a la casa que fue de sus abuelos. Mientras eso llega, Jesús Maújo continuará recibiendo pacientes con empatía, diálogo y sus ojos alegres.