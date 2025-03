«Las procesiones tienen que tener rigor, no son desfiles artísticos»

Llegó a la Hermandad de Jesús Cautivo con la intención de «colaborar» y cuatro años después es el presidente de la Junta de Hermandades y ... Cofradías de Semana Santa de Oviedo, lo que «nunca hubiera sospechado». Con casi 75 años, Carlos Ángel González García –Oviedo, 1950– no duda en remar para que la capital siga teniendo procesiones, siempre desde «el rigor», porque el «folclore» no tiene cabida. Él mismo sale de costalero y es uno de los cuarenta que soportan 500 kilos de peso en la procesión del Cautivo. Cuida, con ese objetivo, su forma física y, desde la humildad, se quita méritos: «Es un día al año». Sus objetivos para el futuro, los tiene claros: atraer juventud y lograr que la Semana Santa ovetense sea declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en 2027.

–¿Por qué dio el paso de formar parte de la Hermandad de Jesús Cautivo?

–Un poco por las casualidades, en un momento determinado me llega que hay una cierta necesidad de gente para colaborar y entonces, fui, vi lo que hay y me quedé. Cada vez vas introduciéndote un poco más, y este año la presidencia de la Junta de Hermandades le tocaba a El Cautivo; es rotatoria y me mandaron para que ejerciera como presidente. Tengo colaboración y mucha ayuda.

–¿Qué le llevó a dar el paso de ser cofrade?

–Yo siempre estuve vinculado a la religión católica. Era y soy un católico de a pie, una persona que trata de ir a misa todos los domingos y cumplir con aquellos preceptos que son normales en un cristiano de base. Y ante la necesidad esa de ayuda y las ganas de colaborar y de ayudar un poco, es lo que me ha hecho estar aquí.

–A las puertas de la Semana Santa, ¿en qué preparativos están inmersos?

–Estamos con todos los procesos. Tras la presentación del cartel de Semana Santa; del 28 de marzo al 2 de abril vamos a tener la exposición en Trascorrales. A continuación, el día 4, el pregón en la Basílica de San Juan El Real, y colaboraremos también en el Vía Crucis con el Arciprestazgo y después ya las procesiones.

–Está previsto que el pregón lo pronuncie el cardenal Artime. ¿Lo ve factible con el Papa aún en el hospital?

–Sí, su asistencia depende de cómo vaya el Papa. Contactamos con él el año pasado. Desde el primer momento mostró total y absoluta conformidad.

–¿Alguna novedad para esta Semana Santa?

–En este tema las novedades son muy pocas; es decir, las procesiones, como yo lo veo, tienen que tener un punto de rigor, un punto de que esto no se convierta en un desfile turístico, artístico o lo que sea. Entonces, claro, potenciar eso es complicado. El paso es el que es, tiene el significado que tiene, hay pasos que son total y absolutamente de mucha concentración, tienes el Silencio, tienes el del Santo Entierro, que requieren cierto recogimiento.

–Cuando no sale una procesión por la lluvia, ¿es un trauma?

–Tampoco, tampoco. No llegamos a lo de Sevilla, no nos ponemos a llorar. Todo en su justa medida, te da pena porque al final es un día al año y si ese día no puedes, pues lo has perdido; pero hay que proteger las imágenes, no se puede jugar con ellas. Ante todo, tratamos de darle dignidad. Yo lo que no quiero es el folclore: no me bailes nada, por favor, tira el paso para adelante y déjate de eso. Con seriedad. Quiero una Semana Santa seria, con rigor.

–¿Habrá liberación de preso este año?

–Estamos en ello, se ha presentado toda la tramitación y esperamos que sí. Tenemos esperanza, pero no puedo avanzar nada.

–Son siete hermandades en Oviedo, pero sólo seis pertenecen a la Junta. ¿No hay manera de atraer a Los Estudiantes?

–En todo momento, tenemos las puertas abiertas, tenemos muy buena relación con ellos y ellos con nosotros. Este pasado dominfo, celebraron una fiesta y yo estuve en su sede. Tratamos de que haya mucha relación y de que haya una cordialidad.

–Son ellos los que tienen que dar el paso para integrarse.

–Claro, nosotros respetamos absolutamente todo, porque cada cofradía es un mundo y son dueños y señores de estar donde quieran estar. Lo único que nosotros decimos es que, por nuestra parte, no hay ningún problema. Tienen las puertas abiertas.

–Usted quiere llegar a los jóvenes.

–Desde que llegué lo que observo es que no somos capaces de llegar a la gente joven, que es lo que a nosotros nos interesa. Quizá por desconocimiento. Evidentemente, nosotros tenemos una culpa importante en cuanto a que tenemos que potenciar las redes sociales y conseguir trasladar el mensaje de que nosotros no somos unos fanáticos de la fe, no somos unos talibanes, somos personas de a pie, que vamos a misa los domingos y el que no va, pues tampoco...; es decir, nosotros no repartimos carné y no exigimos absolutamente nada. Eres una persona que vas allí, colaboras y nadie te va a preguntar.

–La media de edad está muy alta.

–Muy alta. Después, según dónde esté ubicada la cofradía, pues tiene más tirón o tiene menos. Las que están en los barrios puede ser que tengan más tirón que las que están en el centro.

–Es fiel reflejo de lo que pasa en la Iglesia en general.

–Sí, sí, yo creo que sí. Vas a la Iglesia y a la gente joven la cuentas con las manos, y eso es un problema, no cabe duda. Por eso, una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer es el tema de las redes sociales.

–Otro de sus objetivos es conseguir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional. Llevan con ello desde, al menos, 2019.

–Sí, pero, al parecer, cambió la ley y todo aquello que teníamos hubo que dar un paso atrás. Tenemos que empezar un poco de cero. Una vez pasada la Semana Santa, nos podemos poner a trabajar en eso.

–¿Se fija alguna fecha?

–Esto tiene unos plazos y por lo que he visto, antes del 2027 no se podría. Si nosotros construimos un expediente en el año 2025 y lo vamos presentando en el año 2026… Para el 2027 lo podemos tener.

–Tienen un gran apoyo del Ayuntamiento.

–Nos sentimos arropados. Nos da la subvención, que es la única que tenemos, nos cede Trascorrales, nos cede MUPIs, nos facilita toda la tramitación, el corte de las calles... El Ayuntamiento está con nosotros sin ningún problema, sin su colaboración difícilmente podríamos hacer absolutamente nada, porque es fundamental.

–La Semana Santa de Oviedo, ¿se consolida como referente?

–En el norte de España podemos ser una referencia, pero si ya pasamos a León o Zamora, ya nos ganan. Pero la Semana Santa ovetense prospera gracias a una labor de gente con una moral como la del Alcoyano. Ese tesón y esa voluntad de la gente está ahí. Pero, repito, necesitamos mucho a la gente joven.

–A ver si hay suerte con el tiempo este año y la Semana Santa de Oviedo triunfa de nuevo.

–Confío en que las cosas vayan saliendo poco a poco. Vamos a ver hasta qué punto tenemos ese pelín de suerte y conseguimos todos los objetivos. Hay que mantener la Semana Santa ovetense.