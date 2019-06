«El proyecto del Bulevar de Santullano no cumple con el contrato y habrá que rehacerlo» Javier Cuesta, conceja de Economía, en los soportales de la Casa Consistorial. / ALEX PIÑA Javier Cuesta | Concejal de Economía y Transformación Digital «Es una bomba de relojería que habrá que cambiar o encargar un nuevo proyecto», afirma el nuevo responsable de las cuentas municipales JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Viernes, 28 junio 2019, 02:59

Javier Cuesta (Langreo, 1968) es licenciado en Económicas por la Universidad de Oviedo y desde hace quince días concejal del ramo en el equipo de gobierno. Recibe a EL COMERCIO en su despacho donde, recién aterrizado, acumula ya papeles. Sobre el ajuste presupuestario y de los primeros contactos con la actividad municipal afirma que «trabajan con prisa». A mitad de la entrevista, se suelta: «El proyecto del Bulevar de Santullano está sin firmar porque no cumple». Deja la puerta abierta a rehacerlo o a contratar otra asistencia técnica con el fin de no perder los 10,3 millones europeos. «Es un compromiso político», incide.

-¿Cómo han encontrado las arcas municipales?

-Una cosa son las arcas y otras son los presupuestos, que aunque parezca raro son dos cosas completamente distintas. Hay dinero en la Tesorería pero con una disponibilidad difícilmente gestionable. Tenemos un problema como consecuencia de que la anterior Corporación y el anterior alcalde dejaron un presupuesto que incumple la ley. Nos obliga a hacer un plan financiero, técnicamente un ajuste que nos obliga a dejar en créditos no disponibles casi 32 millones de euros.

-¿En qué medida afecta al presupuesto de 2020?

-En que la flexibilidad se reduce en la medida que la ley te obliga que el plan sea a dos años. Tendremos que conseguir que se ajuste al marco de cumplimiento de la normativa de déficit y encajar el gasto con la capacidad de financiación existente.

-Con esa perspectiva, ¿qué prioridades tiene desde su área?

-Disponer de los recursos necesarios para poder financiar los programas. Nos encontramos con que Cultura, a mitad de año, se ha comido el presupuesto.

-Podrán incorporar del remanente.

-Con la disponibilidad que hay no tenemos claro que pueda ser suficiente para cubrir las necesidades de la FMC (Fundación Municipal de Cultura).

-¿Peligran San Mateo o la Noche Blanca?

-Haremos lo posible para que no lo hagan. San Mateo o la Noche Blanca los sacaremos adelante pero en un entorno de presupuesto restringido. Es una responsabilidad que el equipo liderado por Wenceslao López nos ha dejado ahí como una bomba lapa que acaba de salir a flote.

-El presupuesto es la herramienta política de una administración.

-Lo utilizaron como arma política entre ellos. La gestión municipal no se puede basar en promesas que se lleva el viento, con las orientaciones políticas que quieres desarrollar pero con la obligación de que sea realizable. El concejal que ocupaba estas dependencias anunció a bombo y platillo el presupuesto más elevado de su historia. Dijo 245 millones como podía haber dicho 700 sabiendo que había un informe de Intervención que decía que era irrealizable.

-¿Piensan mantener la política de becas?

-Es una prioridad más. Pero volvemos al truco del almendruco. Las becas no han dejado de crecer hasta 4,5 millones cuando el gasto ejecutado es sensiblemente inferior. Es una irresponsabilidad sobrefinanciar cuando no hay demanda porque retraes de otros servicios e incrementas el globo presupuestario incumpliendo la regla de gasto.

-¿Lo ajustarán, entonces?

-Presupuestaremos aquellas becas que los ovetenses demanden con el compromiso además de que no va a haber nadie que se queda sin ellas. Lo que no haremos será presupuestar más de lo que se necesita. Nos hemos encontrado con un gobierno que presupuestaba y represupuestaba. Por ejemplo, el Bulevar de Santullano se ha presupuestado cuatro años seguidos y este con 10 millones. Pero, ¿sabe en cuánto se queda el Bulevar con el ajuste que dejó el señor Rosón en esta mesa?

-No.

-En cero. Otra mentira con fines electoralistas a sabiendas de que no se va a ejecutar.

-Hay quien dice que el Bulevar no entra en el recorte.

-Se lo enseño -se levanta y recoge de la otra mesa un dossier de varios folios con partidas en rojo-. La primera en la frente: 2 millones no disponibles. Palacio de los Deportes: 400.000, no disponibles. Este millón para el transporte: no disponible. Buscamos, está ahí todo, cero.

-¿Y qué van a hacer con los fondos europeos?

-Tenemos un plazo de ejecución hasta 2023 y no los vamos a perder. Desarrollaremos las actuaciones necesarias para ejecutar la parte que se pueda y no se pierdan. Es un compromiso político.

-¿Otra cosa será el diseño?

-Exactamente. Teniendo en cuenta, además, que el último proyecto entregado por el equipo contratado a tal fin no cumple con los requisitos contractuales derivados del concurso de ideas que definió la actuación. Otra bomba de relojería más que implica que va a haber que cambiarlo sustancialmente o encargar nuevo proyecto. O se rehace o se rescinde el contrato y se vuelve a contratar otro.

-Eso puede desembocar en un contencioso con los arquitectos.

-No lo puedo asegurar. Lo cierto es que el proyecto está sin firmar por los técnicos municipales porque incumple las condiciones contractuales. Se parece como un huevo a una castaña en cuanto al ámbito de actuación. El señor Del Páramo también lo anunció a bombo y platillo y no es cierto. Es un proyecto que se gana con 19 millones de euros en las bases, se va a 30 y pico y con el hachazo para ajustarlo incumple el contrato y no puede ser asumido. Los técnicos no lo pueden firmar.

Recaudación

-Plantean, al igual que sus socios, quitar el IBI diferenciado cuando se recaudaba de manera importante.

-Se recaudaba mucho porque se dejaba de recaudar por otras vías.

-¿Cómo van a ajustarlo?

-Mejorando la eficiencia de la recaudación, que es manifiestamente mejorable en todos los tributos porque se remunicipaliza en precario, sin medios hasta en el espacio físico. Hay que dotar de medios a Recaudación porque no los tienen. Y luego, paulatinamente ir desmontando el IBI diferenciado, secuencialmente mientras mejoramos los procesos desde el Ayuntamiento.

-¿Para recaudar lo mismo?

-Sí. Nuestra intención es mantener la capacidad financiera del Ayuntamiento mejorando la gestión.

-¿El IBI diferenciado fue un freno para la inversión?

-Fue un freno para la inversión inmobiliaria en sectores como los hoteles o en la distribución con las grandes superficies. Pero no es el único elemento que frena la actividad empresarial de la ciudad. Eso es más sistémico.

-Precíselo.

-La presión fiscal por una parte, la tramitación de las licencias por otra y la falta de políticas activas de atracción de actividad económica que se abandonó por completo en turismo o en congresos.

-Ciudadanos apuesta por una oficina de dinamización.

-Tenemos una visión más global que eso. Más hacia una agencia que contemple trabajo con criterios empresariales y a la vez que aglutine políticas activas de empleo.

-¿Piensan mantener los planes de empleo?

-Sí, pero nos hemos encontrado con otro marrón. La gente tenía que estar trabajando desde el 1 de junio pero por alguna razón que alguien nos tendrá que explicar no se quisieron firmar los contratos. Además hay una indefinición importante de los planes. Están sin definir los ámbitos de actuación. Trabajamos con prisa para que se puedan firmar los contratos y evitar posibles riesgos legales.

-¿Eso es trabajo de su equipo?

-Claro, pero a los funcionarios hay que darles dos cosas: instrucciones y certidumbre de que está respaldado. No puedes tirar la responsabilidad al funcionario, es del político. Por eso los trabajadores están en una situación de desmotivación y desconfianza, afortunadamente han visto que nosotros tenemos otro talante.

-Una de las quejas del anterior gobierno fueron los pufos heredados por el PP, ¿sigue estando ese lastre?

-En este plan económico financiero no he visto en ninguna parte esos 300 millones que dicen y que cada semana incrementan y llegarán a 3.000 a este ritmo. No he visto ningún lastre. En la Tesorería hay 50 millones y la deuda está como hace cuatro años, próxima a 60 millones. Si hubiera habido algún lastre, la deuda se habría ido a 360. Otra cosa es que por ciertas sentencias judiciales se hayan ido pagando diversas actuaciones.

-Relacionado y acerca de un edificio objeto de controversia, ¿saben algo del Calatrava?

-Hemos tenido una conversación con los dueños del centro comercial y lo primero que nos han transmitido es que ha sido un gusto hablar con nosotros. Nos trasladaron su intención de vernos y plantearnos opciones y posibilidades. Hemos abierto el dialogo, cosa que hasta ahora perece ser que nadie lo habían hecho.

-Parece una operación a cierre.

-Lo dudo y si no tienen ideas, nosotros podemos trasladarles varias.

-Durante las negociaciones su puesto como concejal de Economía apareció como freno al pacto.

-Nadie me ha trasladado nada ni a favor ni en contra. Nuestra intención es trabajar como un bloque.