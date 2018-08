«El proyecto es irrealizable; no lo dice el PP, lo dice su autor» El concejal del PP Fernando Fernández-Ladreda. / P. L. Fernández-Ladreda destaca que admite que la glorieta del HUCA no pacificará el tráfico y los coches entrarán de forma más directa G. D. -R. OVIEDO. Lunes, 27 agosto 2018, 02:41

La entrevista publicada ayer en este diario con Miguel Ángel Tejada, uno de los arquitectos autores del proyecto para el bulevar de Santullano, dio pie al PP a reforzar sus críticas a la gestión del mismo. En un comunicado, su concejal Fernando Fernández-Ladreda entresaca de la conversación con el redactor que el diseño «es irrealizable; no lo digo yo, lo dice el autor del proyecto». En la entrevista, Tejada admite que la glorieta elevada acordada entre el Ayuntamiento y el Principado como arranque de la actuación no sirve para pacificar el tráfico. En sus propias palabras, «los coches van a entrar de una forma más directa al primer tramo del bulevar». Para Fernández-Ladreda se trata de la admisión de «que no les gusta la rotonda pactada» entre ambas administraciones y de «que no va a solucionar los problemas del tráfico».

El concejal popular también quiere destacar que la oposición «rotunda» de los vecinos de La Monxina al único aparcamiento que sobrevive en el proyecto definitivo: uno disuasorio de 450 plazas en superficie que ocuparía una zona verde y deportiva en el borde del barrio.

Pero sobre todo al concejal le alarma que «en otro apartado, y cito textualmente-», Tejada afirma en su entrevista con este diario que «'hemos sido generosos, ahora toca modificar y bajar calidades'» y que «'el proyecto definitivo tendrá que incluir todas estas modificaciones'. Conclusión: el proyecto secuestrado por Somos a la oposición no es el definitivo y es irrealizable ,algo que repetimos varias veces durante esta última semana», concluye Fernández-Ladreda.

El popular pide al equipo de gobierno que «deje de mentir a los ciudadanos y de crear falsas expectativas», porque «no van a llevar a cabo el proyecto pues no tienen recursos ni tiempo y, lo más importante, tampoco proyecto».

La oposición

La oposición espera poder acceder hoy al expediente y obtener una copia del proyecto. La UTE Bosque y Valle lo registró en el Ayuntamiento el pasado viernes día 17, pero hasta el siguiente lunes no trascendió que el documento estaba en la casa. Tanto PP como Ciudadanos solicitaron ese mismo día copia o acceso al mismo. La concejalía de Urbanismo optó, en cambio, por agotar los plazos que establece el reglamento, cinco días que vencen hoy. No solo la oposiciónn está a ciegas. PSOE e IU no vieron un papel hasta el viernes, en la reunión con la plataforma Imagina un bulevar, y aún entonces no pudieron más que hojear los tomos y atender a las explicaciones del responsable del contrato. La socialista Ana Rivas mostró públicamente su malestar por no disponer de copia de la documentación. La reordenación del espacio a ambos lados de la 'Y' es uno de los puntos del acuerdo de gobierno que suscribieron los tres grupos.