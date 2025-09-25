El PSOE afea al PP que regule el contrato con Aluvisa sólo tras una denuncia socialista

R. F. Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:19 Comenta Compartir

El concejal del Grupo Municipal Socialista de Oviedo, Jorge García Monsalve, denuncia que el equipo de gobierno ha aprobado modificar el contrato con la empresa Aluvisa, encargada del Centro de Control de Tráfico, «solo después de que el PSOE preguntara por los pagos que seguían realizándose, pese a que los trabajadores ya se habían incorporado a la plantilla municipal tras una cesión ilegal declarada por sentencia firme».

Según explica, fue en la junta de gobierno del pasado 18 de septiembre cuando el ejecutivo local acordó «iniciar la modificación del contrato» con la empresa encargada del Centro de Control de Tráfico y a la que el Ayuntamiento abonaba casi 200.000 euros anuales por «unos trabajadores que ya no formaban parte de la plantilla».

El concejal recuerda que en noviembre de 2024 los tribunales declararon ilegal la situación de los trabajadores, obligando al Ayuntamiento a incorporarlos a su plantilla como propios. Pese a ello, la empresa –actualmente en fase de liquidación tras entrar en concurso voluntario de acreedores– «ha seguido cobrando», según denuncia.

«¿Qué habría pasado si no llegamos a insistir en este asunto? ¿Seguiría el Ayuntamiento pagando más de 16.400 euros al mes por unos trabajadores que no existen?», critica Jorge García Monsalve, quien exige mayor control en la gestión de los contratos municipales.

El edil concluye advirtiendo de que «el dinero público no está para pagar trabajadores inexistentes ni para sostener contratos que no se ajustan a la realidad del servicio».