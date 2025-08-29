El PSOE de Oviedo pide actualizar los baremos de las becas escolares Alega que «1.244 solicitudes de comedor, 399 de desayuno y 526 de libros se han quedado fuera por el umbral de ingresos»

Susana Neira Oviedo Viernes, 29 de agosto 2025, 19:19

Tras salir publicados los listados definitivos de las becas municipales de comedor, desayuno y libros, el PSOE advirtió este viernes que la convocatoria de este curso se ha cerrado con 8.097 ayudas, casi 1.400 metros que en el curso 2019-2020 y lamentó que el gobierno local de Oviedo «siga sin ver la necesidad de actualizar los baremos de renta» de las familias.

La socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara indicó que «es cierto que se ha reducido la matrícula, pero no es menos cierto que los baremos de ingresos para poder optar a estas ayudas no se han actualizado». Algo que , apuntó, tiene «como consecuencia que se han quedado fuera 1.244 solicitudes de becas de comedor, 399 de desayuno y 526 de libros escolares».

En una nota de prensa, sostuvo que «al menos, este curso todas las solicitudes de ayuda que cumplen con los baremos han sido aprobadas, cosa que no ocurrió hace un año cuando solo la presión de las familias y de nuestro grupo logró revertir un recorte que afectaba a 1.400 niños del concejo».

En cuanto a los datos en sí, la edil destacó que las becas para que los estudiantes desayunen en su centro escolar se ha duplicado «demostrando que la apuesta por la conciliación laboral y familiar es necesaria». Este año, además, habrá 980 alumnos menos con ayuda de comedor y 623 menos con beca de libros que hace seis cursos, recordó.

Desde el PSOE insistieron en que las becas «son un derecho y no una ayuda social» y que el objetivo debe de ser llegar al mayor número de familias posible. Por tanto, «consideramos imprescindible ajustar los baremos de dichas becas para garantizar el acceso a una alimentación adecuada a todos los niños y fomentar la igualdad de oportunidades».

