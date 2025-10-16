El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Marisa Ponga y Carlos Fernández Llaneza. E. C.

El PSOE reclama un plan integral para erradicar la pobreza en Oviedo

Carlos Fernández Llaneza clama por una mesa municipal para atajar el problema, que tiene a unas 20.000 personas en una situación severa

R. F.

Oviedo

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:49

El PSOE de Oviedo reclama la creación de una mesa municipal contra la exclusión social y un plan integral para la erradicación de la ... pobreza con la celebración este viernes del Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza. Por esta razón, los socialistas llevarán al Pleno municipal una nueva proposición para hacer frente a la desigualdad y en el municipio, donde unas 40.000 personas se encuentran en riesgo. La iniciativa plantea la creación de una mesa municipal de pobreza, con participación de entidades sociales y ciudadanía, y la elaboración de un plan integral con objetivos definidos y un presupuesto coordinado entre las distintas áreas municipales.

