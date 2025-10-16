El PSOE reclama un plan integral para erradicar la pobreza en Oviedo Carlos Fernández Llaneza clama por una mesa municipal para atajar el problema, que tiene a unas 20.000 personas en una situación severa

R. F. Oviedo Jueves, 16 de octubre 2025, 20:49 Comenta Compartir

El PSOE de Oviedo reclama la creación de una mesa municipal contra la exclusión social y un plan integral para la erradicación de la ... pobreza con la celebración este viernes del Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza. Por esta razón, los socialistas llevarán al Pleno municipal una nueva proposición para hacer frente a la desigualdad y en el municipio, donde unas 40.000 personas se encuentran en riesgo. La iniciativa plantea la creación de una mesa municipal de pobreza, con participación de entidades sociales y ciudadanía, y la elaboración de un plan integral con objetivos definidos y un presupuesto coordinado entre las distintas áreas municipales.

La iniciativa del PSOE busca «situar a las personas en el centro de la acción municipal» y «avanzar hacia un Oviedo más justo y cohesionado», según explicó el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, junto a la edil Marisa Ponga. Llaneza subrayó que Oviedo presenta «la mayor desigualdad de renta de Asturias», con una diferencia de 5,53 veces entre el 10% de la población con mayores ingresos y el 10% con menores, según datos de RegioLab. Recordó además que de las 40.000 personas viven en riesgo de pobreza, 20.000 se encuentran en una situación severa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión