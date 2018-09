«No se puede gobernar dividiendo a la ciudad, a golpe de 14 contra 13» Agustín Iglesias Caunedo, con la sentencia. / MARIO ROJAS Caunedo pone de ejemplo la sentencia sobre las 21 calles para acusar al tripartito de sectarismo y de no tratar de alcanzar acuerdos con la oposición G. D. -R. OVIEDO. Viernes, 21 septiembre 2018, 02:24

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Agustín Iglesias Caunedo, aprovechó ayer la sentencia que da la razón a su recurso contra el cambio de nombre de las calles impulsado por el alcalde para hacer una crítica general al «sectarismo» del actual equipo de gobierno, al que acusó de no intentar siquiera dialogar con la oposición o escuchar a los vecinos y gobernar «dividiendo a la ciudad» a «golpe de 14 contra 13» concejales. Caunedo insistió en que «representamos a todos los ovetenses, no se puede gobernar solo para los que te votaron» y recordó que «si se quiere que los acuerdos sirvan a la ciudad o, por lo menos, no molesten demasiado» hay que dialogar, escuchar a los vecinos y llegar a acuerdos con la oposición. Como ejemplo de lo contrario, de la forma de gobernar del tripartito, puso la aprobación del cambio de nombre de las calles, cuando los vecinos «presentaron miles de firmas pidiendo un encuentro con el alcalde, se les dijo que se les iba a recibir y después nada». El exalcalde insistió en que su grupo estaba dispuesto a dialogar el cambio de denominación del algunas vías, «porque si se quiere que los acuerdos duren, ese es el camino». «En los primeros plenos del próximo mandato, habrá muchos acuerdos que anular». En contraste, recordó que «yo, con 17 concejales, negocié el Reglamento del Pleno con el PSOE», porque «era bueno que hubiese esa mayoría cualificada». La norma, admitió, «será mejorable, pero los últimos cambios en la misma norma «se han votado 14 contra 13».

«Lamentablemente, la justicia nos ha dado la razón, porque estas cosas dañan a la institución, pero ya lo habíamos advertido», recordó Caunedo que compareció ante la prensa en «la plaza de La Gesta», según detallaba la convocatoria, aunque seguirá siendo del Fresno hasta que el fallo sea firme, acompañado de la mayor parte de los concejales de su grupo.