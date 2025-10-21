'El más puro sentir' de José Manuel Miranda El guardia civil afincando en Oviedo y poeta publica su tercer poemario en el que reflexiona sobre Dios, la familia y el Instituto Armado

Rafael Francés Oviedo Martes, 21 de octubre 2025, 20:20

José Manuel Miranda Alonso –Zamora, 1962– es propietario de una sonrisa casi embaucadora y, sobre todo, vive la vida en verso desde una gran bohonomía muy aferrada a su familia a su fe y a la guardia civil, a la que pertenece desde hace toda una vida.

El caso es que Miranda es un prolífico poeta que acaba un libro de versos más bajo el título 'El más puro sentir', 166 poemas donde desgrana con ritmo y rima sus tres grandes pasiones. «Este libro continúa en el sentido de mis libros anteriores. Son tres puntos fundamentales, mis creencias religiosas, soy católico, mi familia y la Guardia Civil», detalla Miranda a EL COMERCIO.

«En cuanto al primer punto, hago un paseo por la Semana Santa ovetense. A través de mis poemas hablo de diferentes hermandades y de diferentes pasos de Semana Santa. Y también hablo sobre una serie de referentes como el respeto a los mayores, como referente que transmite el sentimiento cristiano. Valores como la familia, el valor de entender la vida. La vida como un proceso en la que vamos pasando diferentes etapas que tenemos que saber asumir. Es decir, asumir las circunstancias de la vida, asumir los sufrimientos, también los momentos buenos y asumir que es un transcurso del tiempo».

Miranda tiene claro en este su tercer libro (antes llegaron dos partes de su obra 'Siempre hay un camino a la esperanza') que sus versos tienen mucho que ver con mostrar el camino a los más jóvenes de forma que no olviden nunca «unos valores fundamentales que deben seguir», entre los que destaca la familia: «La unidad de la familia, la necesidad de la familia, la familia como refugio y la familia como un bien que aportamos todos a un mismo objetivo y de esa manera podemos conseguir ser felices».

Y el tercer pilar es la Guardia Civil desde el punto de vista de la abnegación y servicio, valores propios del cuerpo. «Aquí me permito tener un recuerdo a los 'polillas' que es el apodo simpático a los que somos guardias civiles que procedemos del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro. Yo me jubilaré en enero de 2027 y resulta que ingresé en Valdemoro en septiembre del año 1977. Cumpliré 50 años en el cuerpo».

José Manuel Miranda Alonso es un guardia civil con una especial sensibilidad para ver a través de las personas y reflejar en su poesía su bondad, que es mucha, y sus creencias y, cómo no, su amor por lo que ha sido su vida, la Guardia Civil.