«Queremos que el Ayuntamiento de Oviedo condene el genocidio de Gaza» El PSOE e IU se unen y presentarán para su debate en el Pleno una proposición de solidaridad con el pueblo palestino

Susana Neira Oviedo Lunes, 6 de octubre 2025, 18:56

El PSOE e Izquierda Unida de Oviedo se han unido para llevar este martes al Pleno municipal una proposición de urgencia de condena al genocidio por parte del Gobierno de Israel al pueblo palestino y exigir responsabilidades. «Esto tiene que mover a una reflexión, no solo individual, como personas y como concejales no podemos abstraernos a esta realidad», indicó el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza. «Queremos la condena de una institución tan importante como es el Ayuntamiento de Oviedo», añadió su homólogo de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares.

En opinión de los socialistas, «a Canteli parece que le cuesta mucho pronunciar la palabra genocidio, pero lo es y lo queremos poner en el debate público». Llaneza señaló que lo que está ocurriendo en Gaza es «algo inaudito en los últimos 80 años», con una ruptura «no sólo con el derecho internacional sino con las más mínimas normas de convivencia y de humanidad».

Por su parte, Llamazares detalló que el objetivo es que el Ayuntamiento se solidarice con el pueblo palestino y contemple exigir el cumplimiento de derechos humanos fundamentales, tales como el derecho a la alimentación, a la sanidad o a la educación. También defender «el derecho a la existencia de dos pueblos que puedan convivir en paz», con especial énfasis en «el derecho a la existencia del pueblo palestino».

Además de este asunto, el Pleno de octubre, que comenzará a las diez de mañana, tiene previsto dar la aprobación inicial a las Ordenanzas Fiscales, de precios públicos y tasas para 2026, así como al Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Abordará también el conflicto de TUA o el modelo festivo de San Mateo.