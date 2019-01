Los votos de PP y Somos tumban la adhesión de Oviedo al área central Protestas durante el Pleno de Oviedo. / MARIO ROJAS «Los concejales del PP no han venido a ceder ninguna competencia al Principado», afirma Caunedo - «Plantean un invento que solo sirve a intereses políticos», indica Taboada - «Están condenando a Oviedo», reprocha el Alcalde. JUAN CARLOS ABAD Miércoles, 30 enero 2019, 16:05

Con los 17 votos negativos de Partido Popular y Somos y los diez a favor de PSOE, IU y Ciudadanos, el Pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha rechazado su adhesión al convenio marco para la creación del área metropolitana. Lo ha hecho sobre el texto enmendado a propuesta de Izquierda Unida para retirar el párrafo del texto que hacía alusión a los porcentajes de participación de las administraciones autonómica y central frente a la representación municipal.

En una tensa y política sesión extraordinaria en la que el alcalde, Wenceslao López, se ha mostrado «frustrado» por «falsedades» que han enturbiado los argumentos de los detractores del área central para votar en contra y en el que el segundo turno de palabra se ha vivido en clave electoral, el propio López ha desvelado que mantuvo contactos hasta ayer noche tanto con el candidato del PP, Alfredo Canteli, su portavoz, Agustín Iglesias Caunedo y la líder de Somos y vicealcaldesa, Ana Taboada, para que cambiaran su postura. No ha sido posible.

Las razones de Somos para votar en contra las ha defendido en el primer turno el concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo. «Está mal planteado en fondo y forma, esto no es un área metropolitana sino un invento», ha esgrimido el edil para defender una propuesta «municipalista» frente al ente autonómico en competencias tales como la gestión del suelo o el futuro de los polígonos industriales en el área central.

«Así y ahora, no», ha comenzado su intervención Agustín Iglesias Caunedo, portavoz popular, que se ha reiterado que la aprobación del texto responde a las «prisas» electorales de su principal valedor, el PSOE, tanto en el Principado como en el Ayuntamiento. En el mismo sentido que Somos, Caunedo se ha preguntado que «¿qué competencias están dispuestos a ceder?» para contestarse que los concejales del PP no han venido a ceder «ninguna competencia municipal gobierno de Asturias».

Cristina Pontón, portavoz de Izquierda Unida, ha defendido frente al supuesto agravio del «cerco a Oviedo» que ha sobrevolado toda la sesión que con un área central, desmanes como el Palacio de Congresos no se hubieran consentido. Pontón le ha reprochado al PP que hace seguidismo de su candidato, Alfredo Canteli cuando se posicionó en contra del área central. Argumento que ha empleado para cargar contra Somos a quienes les ha afeado su pasado de activismo. «Venís el 15-m no venís de la política ni de nada parecido. El ruido tuitero no puede ensuciar la próxima campaña electoral», ha espetado.

Ana Taboada, inusualmente dura con López en su intervención, ha recordado que representa a la fuerza de izquierdas más votada en la ciudad. «Por segunda vez evitamos con nuestro voto que se pisoteen los derechos de los vecinos de Oviedo», ha interpelado al alcalde para recordar el «cambio de cromos partidista» cuando el PSOE no quiso apoyar su investidura y sí al revés. La vicealcaldesa ha indicado que «sin Oviedo no existe el área metropolitana» y le ha solicitado a López que se sume a un proyecto diferente en el que no haya participación autonómica para crear el área central. Uno alejado de «intereses políticos», ha añadido.

En la última intervención López ha tomado la palabra en vez de hacerlo la portavoz, Ana Rivas, para defender «una realidad» que hay que gobernar mediante el área central y en la que ha acusado al PP de «ir a rebufo de su candidato tras quedar en fuera de juego». El alcalde ha defendido que tanto la negativa de los populares como la de Somos se debe solo a la proximidad de las elecciones en un debate alimentado por «falsedades» y «contaminado políticamente».

Pese a que los tres partidos que han apoyado el texto han reiterado que lo que se votaba era la adhesión al convenio para redactar posteriormente los estatutos y que todo estará en discusión, PP y Somos han mantenido lo anunciado. «Sus razones no son políticas sino otras y condenan a Oviedo», ha finalizado López el Pleno antes de dar paso a la votación.