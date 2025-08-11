El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las obras ya iniciadas para ampliar el bulevar en la Ronda Sur. Alex Piña

La red de carriles bici en Oviedo se ampliará con el tramo de Otero a la senda de Fuso

El objetivo municipal es comunicar la zona norte y este de la ciudad desde la plaza de la Cruz Roja hasta Villafría

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:44

La reforma en bulevar de la Ronda Sur , en su segunda fase, trae consigo un paso más en la red de carriles bici que ... el Ayuntamiento de Oviedo tiene en marcha. Cuando se termine el tramo de conexión de Otero y Villafría con la senda a Fuso de la Reina, «se completará la zona norte y este de la ciudad con carriles bici que tengan sentido, porque nuestra idea es construir carriles bici que tengan continuidad; es decir, que si sales de la glorieta de la Cruz Roja puedas llegar hasta Fuso de la Reina, que es lo que necesitan muchos de los que practican el deporte de la bicicleta», aseguró el concejal de Infraestructuras, Ignacio Cuesta.

