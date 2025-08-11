La red de carriles bici en Oviedo se ampliará con el tramo de Otero a la senda de Fuso

La reforma en bulevar de la Ronda Sur , en su segunda fase, trae consigo un paso más en la red de carriles bici que ... el Ayuntamiento de Oviedo tiene en marcha. Cuando se termine el tramo de conexión de Otero y Villafría con la senda a Fuso de la Reina, «se completará la zona norte y este de la ciudad con carriles bici que tengan sentido, porque nuestra idea es construir carriles bici que tengan continuidad; es decir, que si sales de la glorieta de la Cruz Roja puedas llegar hasta Fuso de la Reina, que es lo que necesitan muchos de los que practican el deporte de la bicicleta», aseguró el concejal de Infraestructuras, Ignacio Cuesta.

Conseguir la unión de la zona norte y este de la ciudad se realizará gracias a que «una persona que con su bicicleta puede salir de la plaza de la Cruz Roja hacia la glorieta de Santullano, cruzar por el Arpa de la autopista y desde ahí hasta la Monxina y La Corredoria y la rotonda de los huertos urbanos, y con el proyecto de La Corredoria y Cerdeño, una licitación que comenzamos ya con un presupuesto de 1,6 millones, con una segunda fase de Cerdeño hasta Rubín para completar un recorrido que dejará la zona norte y este de la ciudad bien conectada para las bicicletas», aseguró Cuesta.

Todo este plan de carril bici parte de la transformación en bulevar de la Ronda Sur, cuya segunda fase desde la glorieta del Cardenal Tarancón hasta el paso elevado de Melchor García Sampedro, tiene el fin de «reurbanizar y si se me permite, 'bulevarizar', y ganar espacio para el peatón y acabar con la segregación de barrios y suturar la herida» que supone la Ronda Sur para unir la zona trasera de Santo Domingo con Otero y Villafría, «ganando espacio para el peatón y para el cilista».

Además, la propia obra, que intenta transformar la Ronda Sur en una calle más de la ciudad, contará con plazas de aparcamiento en la acera del hotel Santo Domingo y le ofrecerá «una salida y entrada a la calle Asensio Bretones, ahora cerrada, para que se incorpore a la Ronda Sur y a la autopista para que los vecinos puedan entrar y salir».

Entre carriles bici y el nuevo bulevar, la zona norte y este de Oviedo cobrará una nueva vida para que los vecinos de la zona puedan superar la fractura que la propia infraestructura ha marcado sus vidas durante décadas.