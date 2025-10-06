Roban en un bar de Oviedo a punta de pistola la madrugada del pasado sábado

Rafael Francés Oviedo Lunes, 6 de octubre 2025, 14:36 Comenta Compartir

Un bar de la calle Foncalada, en Oviedo, fue durante la madrugada del sábado el escenario de un robo con violencia cuando una persona entró en el establecimiento pistola en mano, según han explicado a EL COMERCIO fuentes de la Policía Nacional.

El hecho ocurrió a las 3.15 horas de la madrugada del pasado sábado la persona «esgrimió un arma de fuego armada amenazó a los presentes con la intención de robar y esgrimió un arma de fuego. Posteriormente al hecho, se corrió la voz entre la vecindad y transeúntes de que hubo disparos durante el suceso aunque las fuentes de la Policía Nacional consultadas no confirmaron el hecho, lo que sí afirmaron es que »no hubo heridos«.

