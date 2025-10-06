El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un coche de la Policía Nacional por las calles de Oviedo. Alex Piña
Suceso en Oviedo

Roban en un bar de Oviedo a punta de pistola la madrugada del pasado sábado

Los hechos ocurrieron sobre las 3.15 de la mañana en la calle Foncalada y, según fuentes de la Policía Nacional, «no hubo ningún herido» aunque no confirmaron que hubiera habido disparos

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:36

Un bar de la calle Foncalada, en Oviedo, fue durante la madrugada del sábado el escenario de un robo con violencia cuando una persona entró en el establecimiento pistola en mano, según han explicado a EL COMERCIO fuentes de la Policía Nacional.

El hecho ocurrió a las 3.15 horas de la madrugada del pasado sábado la persona «esgrimió un arma de fuego armada amenazó a los presentes con la intención de robar y esgrimió un arma de fuego. Posteriormente al hecho, se corrió la voz entre la vecindad y transeúntes de que hubo disparos durante el suceso aunque las fuentes de la Policía Nacional consultadas no confirmaron el hecho, lo que sí afirmaron es que »no hubo heridos«.

