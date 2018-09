La agenda de las fiestas de San Mateo para este lunes

Campo de San Francisco

Actividades infantiles por la tarde

Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de numerosos espectáculos. De 17 a 20 horas, en el paseo del Angelín, A jugar a la calle; a las 17 horas, 'Piratas The Little Historia en la avenida de Alemania; a las 18 horas, en el paseo de la Herradura, 'La princesa y el guisante', y a las 19.30 horas, concierto de Chica Charcos & The Katiuskas Band en el paseo de la Rosaleda.