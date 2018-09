Unas fiestas brillantes El servicio de limpieza del Ayuntamiento, dejando a punto el entorno de los chiringuitos. / MARIO ROJAS El personal de los chiringuitos y el servicio municipal trabajan codo con codo por unas fiestas «limpias y sostenibles» A. A. OVIEDO. Miércoles, 19 septiembre 2018, 02:46

Este año, el Ayuntamiento de Oviedo recibió la Escoba de Platino por su mejora constante del servicio de limpieza a lo largo de los años, un galardón que se suma a los otros once que descansan en alguna que otra estantería del Consistorio. Y «como no todo puede ser 'folixa'», en San Mateo este servicio no puede cojear.

Jornada tras jornada, las calles del entorno del casco histórico de la ciudad reciben una meticulosa y necesaria puesta a punto que los operarios de limpieza llevan a cabo a horas en las que otros aún reposan del mojito y del concierto. Los chiringuitos, por otra parte, son tarea y responsabilidad de aquellos que los regentan; sin embargo, es común encontrar a unos y a otros trabajando codo con codo por unas fiestas «limpias y sostenibles», comentó Javier Martínez, uno de los más de cien voluntarios que dan vida al icónico Pinón Folixa.

«Aquí los tiempos tienen que ser muy rigurosos, los chiringuitos tienen una hora de cierre establecida y hay que respetarla. Es por eso que llevamos a cabo la limpieza del establecimiento, sobre todo, por la mañana, a primera hora, al mismo tiempo que los trabajadores del Ayuntamiento», explicó una de las camareras de El Reloj de Porlier, Alina Cojano, que añadió: «Este es uno de los lugares más limpios que se pueden encontrar en la ciudad».

Por su parte, José Manuel González, también voluntario del Pinón Folixa, afirmó que «este año, la limpieza del entorno y los baños ya no corren de nuestra cuenta, se encarga el Ayuntamiento. El año pasado, por ejemplo, tuvimos que pagar unos 1.300 euros por el servicio».

Martínez comentó que una de sus propuestas futuras para reducir el impacto medioambiental de los chiringuitos es «la implantación del recipiente único reciclable. De esta manera, el consumidor habitual de las demandadas casetas podría reutilizar su vaso para distintas consumiciones».