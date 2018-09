«Es difícil ser concejal cuando no te presentas a las elecciones, querido», reprocha 'Rivi' a Almeida El presidente de Otea replica al edil que «se dedique a hacer lo que tiene que hacer para que estas fiesta no sean una improvisación» J. C. ABAD OVIEDO. Jueves, 20 septiembre 2018, 03:21

Cruce de críticas entre el concejal de Festejos, Roberto Sánchez Ramos 'Rivi', y el presidente de la asociación de hosteleros Otea, José Luis Álvarez Almeida, a costa de la repentina ampliación de horarios de apertura para casetas y chiringuitos durante la madrugada del martes al miércoles. Hasta las tres y media. Ayer, ambos tenían programados sendos actos para anunciar eventos mateínos y, a preguntas de los medios, se lanzaron reproches. Primero fue el edil. Para 'Rivi', la opinión de Almeida acerca de la extensión de horarios es, «una opinión política como la inmensa mayoría de las opiniones del presidente de Otea». «Es difícil ser el vigésimo octavo concejal cuando no te has presentado a las elecciones, querido», espetó antes de añadir que «tiene un pequeño problema democrático». Previamente había recordado que «no era obligatorio» que se trabajara hasta las tres y media de la madrugada, pero que el Ayuntamiento «acertó» con la medida porque «la gente en las casetas y chiringuitos está encantada de colaborar con las fiestas de San Mateo».

El hostelero tampoco se quedó corto. «A mí me gustaría tener al mejor edil en la Concejalía de Festejos y no lo tenemos. Que se dedique a hacer lo que tiene que hacer para que estas fiestas no sean una improvisación», replicó. «Me pondré donde yo quiera, cuando yo quiera en el momento que yo quiera», añadió.

«Nosotros no nos quejamos de los horarios sino de que no podemos estar con los empresarios -en alusión al acto al que acudía sobre la campaña contra las agresiones machistas- y luego no estar con los empresarios», agregó ante de reiterar que «el concejal tiene que trabajar un poco más por las fiestas y no preocuparse de a lo que nos vamos a dedicar los demás. Yo bastante trabajo tengo en mi empresa y en mi organización».

La denuncia del PP

'Rivi' también cargó contra el recurso presentado por el PP contra las bases de chiringuitos y casetas y los concursos de adjudicación acusando al PP de «judicializar el debate político». «Si durante 25 años un grupo municipal ha potenciado un modelo de fiestas, la pregunta es, ¿cómo es posible que una vez que se marchan del gobierno vayan en contra de lo que han permitido?».