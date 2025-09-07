Sardalla Española mejorará la accesibilidad de la calle Víctor Sáenz Será la encargada por 787.253 euros, IVA no incluido, de construir un ascensor y una pasarela para olvidar las empinadas escaleras

Paz De Alvear y Susana Neira Oviedo Domingo, 7 de septiembre 2025

Los empinados tramos de escaleras que unen la calle de Víctor Sáenz con Montecerrao están cada vez más cerca de pasar al recuerdo. Sardalla Española será la encargada –tras presentar una oferta valorada en 782.253 euros, IVA no incluido– de mejorar la accesibilidad. Tiene un plazo de diez meses.

El pasado mes de abril, el Ayuntamiento de Oviedo sacó a licitación estas obras por 1.157.584 euros –se presentaron cuatro ofertas–. Consisten en «mejorar la accesibilidad peatonal del tramo final de la calle Víctor Sáenz mediante rampas y una estructura de pasarela con la instalación de un ascensor panorámico que salve la diferencia de cota existente actualmente», según recogían los pliegos.

La diferencia de cota que es necesario salvar es de más de catorce metros –14,368–; lo que obliga a muchas personas que quieren dirigirse de la parte inferior de la calle Víctor Sáenz, a la altura de la calle Monte Cerráu, a la parte superior, a la altura de la calle Álvarez Lorenzana –un tramo de apenas 70 metros, tiene dos opciones–, a recorrer dos circuitos que suponen 400 y 810 metros, como explica el proyecto de obra, firmado por el arquitecto Arturo Suárez.

La intervención principal , tal y como informó este diario en su momento, consiste en el rediseño del último tramo de la calle Víctor Sáenz, dotándola de accesibilidad a través de rampas normativas.

El proyecto advierte que en este punto es necesaria «la incorporación de medios mecánicos para resolver un tramo insalvable con las citadas rampas, debido al desnivel existente y a las pendientes tan limitadas». Por tanto, «se diseña una pasarela que conecta con una torre de ascensor mediante una estructura liviana triangular a modo de celosías en color blanco». Sardalla Española es la encargada de su ejecución.