«Esto es solo la punta del iceberg», afirma la edil de Servicios Sociales de Oviedo sobre el matrimonio de ancianos desahuciado Los septuagenarios, que no presentaron ninguna solicitud al Ayuntamiento tras ser informados de los recursos, podría estar llevando a cabo los trámites para acceder a una alternativa habitacional ALBERTO ARCE Martes, 25 septiembre 2018, 14:05

Continúa la dramática situación del matrimonio septuagenario que se vio obligado a pasar dos días y dos noches en el Campo San Francisco tras haber sido desahuciados el pasado día 18. No obstante, aún queda esperanza. Según las informaciones aportadas por distintos miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Oviedo, EL COMERCIO ha podido conocer que durante la mañana de este mismo martes, los ancianos de 72 y 74 años han acudido al Centro Social de la calle Campomanes a realizar los trámites pertinentes de acceso a una alternativa habitacional.

La familia, que actualmente reside de forma provisional en un hogar prestado, aún tiene todas sus posesiones en el piso a cuyo alquiler no pudieron hacer frente.

Pilar Galán, presidenta de la PAH de Oviedo, afirmó que «desde Servicios Sociales nadie se ha puesto en contacto con nosotros para solucionar el caso» y que «han sido los miembros de la PAH los que han acompañado a los afectados».

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga, ha explicado en rueda de prensa las actuaciones llevadas a cabo por su departamento. «El día 20, a las 11.30 horas, tuvimos conocimiento del caso a través de un aviso de la PAH«. Relató que «aunque en ese momento no me encontraba en mi despacho, fui inmediatamente. Ya allí, los profesionales del área atendieron hasta en dos ocasiones a los afectados y se les informó (delante de miembros de la PAH, la segunda vez) de sus derechos y posibilidades de recurso, así como toda la documentación necesaria, pero a día de hoy no se ha presentado ninguna solicitud». «Esto es solo la punta del iceberg y la gente no ve lo que hay debajo», ha lamentado, en referencia a casos similares que hay en la ciudad.

Desde el área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo se ha señalado que no tuvo constancia en ningún momento de que hubiese dos ancianos durmiendo en el Campo San Francisco.

Por su parte, Ana Taboada, vicealcaldesa de Oviedo, declaró en nota de prensa que «es evidente que algo ha fallado en el caso de Oviedo, porque las personas vulnerables no pueden acabar en la calle».