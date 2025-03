«Las torres de San Lázaro supondrán una gran transformación urbana»

CECILIA PÉREZ OVIEDO. Jueves, 21 de noviembre 2019, 01:25 Comenta Compartir

Patxi Mangado (Estella, Navarra, 1957) conoce bien Oviedo. Su firma está detrás de la ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias y entre sus manos tiene un proyecto de «transformación urbana de envergadura»: las torres de San Lázaro. Ayer mantuvo una reunión con el concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, para relanzar lo que considera «un barrio con posibilidades». Lo asegura un arquitecto que define a la arquitectura como «un servicio» más allá de construir edificios.

-¿Cómo ha ido el encuentro con el edil de Urbanismo?

-Ha sido una reunión para retomar el proyecto de San Lázaro porque nosotros, hace más de un año, habíamos presentado la documentación del plan especial para la transformación urbana de la zona y aunque recibimos una respuesta positiva, durante todo este tiempo no se materializó.

-¿Qué ha cambiado ahora?

-Hemos tenido dos cosas importantes. La actitud, absolutamente positiva, pero sobre todo, un compromiso de pasos ejecutivos. Un calendario para sacar adelante el plan especial con una hoja de ruta para materializar el proyecto. Porque el interés es gratis, pero el resto hay que demostrarlo con hechos concretos.

-¿Por dónde discurre esa hoja de ruta?

-Nosotros hemos presentado un estudio de detalle, una solicitud y documentación formal, que el Ayuntamiento tendrá que estudiar y matizar por si hay que hacer alguna modificación. En el plan especial hay una serie de usos sobre los que tendrán que mostrar su conformidad. Esto requiere una aprobación previa al desarrollo del proyecto. Nuestra disposición y la suya es una actitud abierta y de colaboración.

-¿Qué tiene de especial el proyecto de las torres de San Lázaro?

-Nace con una voluntad de transformación, de mejora, de sentido estructural respecto al barrio de San Lázaro. No es solamente una edificación con unos usos determinados, sino que está imbuido de una idea de transformación urbana de envergadura. Una operación de este tipo tiene que hacerse siempre con el acuerdo de los poderes públicos, parece lo más sensato.

-¿También del colectivo vecinal?

-Por supuesto. En su momento, este proyecto fue objeto de presentación a los ciudadanos, estoy hablando de hace doce años, en un momento donde no se solía hacer esto. Recuerdo que cuando fuimos a hacer esta propuesta urbanística, pedí a la propiedad que en aquel momento era Sedes que hiciéramos una presentación a los vecinos y luego se hiciera una votación. De aquella, Sedes lo recibió con una mezcla de escepticismo y miedo.

-El barrio espera este proyecto como agua de mayo. Son muchos años con un solar comido por la maleza, se quejan.

-Y yo porque otra actitud contraria sería poco inteligente. Un proyecto de arquitectura no es un objeto que se pone en un sitio. La arquitectura es servicio y el servicio nace a partir de la consideración de la ciudad y cuando hablamos de ciudad, hablamos de barrio y cuando hablamos de barrio, hablamos de espacios públicos, de zonas verdes, de servicios. En este proyecto, claro que va a haber viviendas pero también usos sociales, públicos y colectivos que van a suponer una mejora para el barrio.

-¿Cómo lo ve?

-Es un barrio que yo creo que merece más. Tiene muchas posibilidades y me parece que si todos los edificios de viviendas de la ciudad se hicieran, no tanto pensando desde una manera individual, sino en la idea colectiva de ciudad, todo mejoraría. San Lázaro es un lugar muy atractivo.

-¿En qué sentido?

-Arquitectónicamente porque tiene una topografía endiablada.

-¿Eso parece más un problema que una oportunidad?

-En la arquitectura, la realidad nunca es un problema, es una magnífica oportunidad, un crisol para hacer arquitectura. La capacidad creativa se produce cuando tienes que resolver problemas. La topografía en San Lázaro es aparentemente muy difícil porque hay unas diferencias de altura que hace que la construcción no sea fácil. También problemas de contención de tierras. Pero hay que ver que es un punto estratégico del barrio, con una confluencia de circulación importantes que le hacen significativo. Luego está la realidad social del barrio que ha hecho que se hayan planteado una serie de funciones que no solo pasa por la construcción de viviendas.

-Se refiere a la residencia para ancianos, el área comercial y el espacio para usos sociales.

-Sí, aún no hay nada definitivo pero de eso hemos hablado en la reunión con el concejal de Urbanismo. Pensar hoy en una residencia de ancianos en el centro de la ciudad con todos sus valores urbanos cuando normalmente a los ancianos los llevan al extrarradio tiene un valor conceptual muy importante. Presentamos también una serie de servicios comerciales para el barrio que hoy no tiene y luego una zona de espacios públicos que configuran una oportunidad programática.

-Habla de área comercial, ¿a qué se refiere, gran superficie, centro comercial, tiendas...?

-Pensamos en un supermercado, una mediana superficie que te dé la sensación de poder bajar de casa a hacer la compra.

-¿Y como diseño arquitectónico en sí?

-Es una oportunidad para hacer una arquitectura atractiva y sugerente que mejore la imagen formal del barrio dotándole de un elemento diferenciador. No hay que olvidar que este proyecto es una renovación urbana, porque no hablamos del extrarradio, sino de la renovación dentro de la ciudad, no estamos construyendo fuera sino dentro de la ciudad y en ese sentido, esto es una operación ejemplar. El objetivo final es estructurar y mejorar el barrio.

-¿Se puede hablar de plazos?

-Dependemos del Ayuntamiento. Primero tenemos que tener todas las aprobaciones y ese ya no es mi problema. Ahora, la clave es la tramitación urbanística que pasa por concretar el plan especial, ese es el punto de partida.

-¿La pelota está en el tejado del Ayuntamiento?

-La voluntad política es muy importante pero también lo es la agilidad administrativa.

-Teniendo en cuenta que su proyecto lleva doce años paralizado, desde que lo presentó por vez primera...

-Oviedo no es de los sitios donde más celeridad y agilidad administrativa me he encontrado. Así que esto llueve en un suelo cuajado de escepticismo, por las tardanzas pero tenemos esperanza con este proyecto.

-¿Qué inversión alcanza?

-No es una cosa pequeña (risas), hay que tener en cuenta que la construcción no será fácil por los temas de topografía que expliqué antes.

-Hay a quien se echa las manos a la cabeza por construir torres de esa envergadura.

-Este es un discurso muy reaccionario porque la ciudad bajita, de chalecitos, es la más clasista, insostenible e injusta que existe. La ciudad más densa, donde hay altura es la más sostenible. En San Lázaro o edificas en altura o no puedes liberar espacio público para que sencillamente haya una plaza o un jardín.