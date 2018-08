Tres jabalíes, de paseo por Oviedo 01:05 Los tres jabalíes avistados en Otero. / E. C. Una vecina de la calle Otero grabó el recorrido de los animales por la capital asturiana EL COMERCIO Gijón Miércoles, 15 agosto 2018, 23:26

Los jabalíes vuelven a hacer acto de presencia en las calles de Oviedo. Una vecina de la calle Otero grabó el paseo de una familia de tres de estos animales por la capital asturiana. No es la primera vez que los ovetenses se encuentran una escena como esta. Un vecino se tropezó con un jabalí la madrugada del martes, a las tres, en la carretera que asciende de San Lázaro al cementerio de El Salvador: «De cien kilos no baja el bicho. Avisé a los de Fomento que estaban por ahí, por si había que avisar a la Local, y me dijeron que no merecía la pena».

Los avistamientos de estos suidos en la zona de San Lázaro están siendo denunciados con frecuencia en los últimos meses por los residentes. Aseguran que hay un vecino cerca de Cardenal Arce Ochotorena que les da de comer, y el pasado Martes de Campo hubo quien les dio los bollos que sobraron. La semana pasada, la Asociación de Vecinos de San Lázaro y Otero alertó de que los jabalíes llegaron hasta la calle Otero «por primera vez».