El último Pleno del mandato aprueba la revisión del PGOU para El Cristo-Buenavista Los concejales durante la votación para aprobar por unanimidad el informe sobre la masa salarial del Ayuntanmiento y la Fundación Municial de Cultura. / PIÑA El documento de prioridades dibuja 800 viviendas y 130.000 metros para equipamientos | Fernández-Ladreda critica que se haya dejado en manos del Principado el desarrollo y Del Páramo le replica que así lo aprobó el PP GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Miércoles, 8 mayo 2019, 00:27

A las 17.50 horas, Wenceslao López levantó ayer la sesión del último y «más corto» Pleno del mandato. También, uno de los pocos en los que se ha hablado de urbanismo aunque sea con pinzas, porque la Corporación aprobó ayer iniciar los trámites para una modificación parcial del Plan General para los terrenos de El Cristo-Buenavista. Un documento de prioridades y un avance estratégico, que se someterán ahora a información pública, pero que solo dibujan los grandes números: 800 viviendas, 400 de ellas de protección; de 130 a 145.000 metros para equipamientos, y una edificabilidad que se dispara hasta permitir la construcción de 1,4 metros cuadrados por cada metro de suelo. Sobre estos 229.000 metros cuadrados habrá en un futuro -tampoco se sabe cuándo- 320.600 metros construidos.

La oposición votó en contra. PP y Ciudadanos coincidieron en señalar dos cosas. El «electoralismo» de traer a aprobación el trámite a dos días del inicio de la campaña, pero también «lo absurdo», señaló el popular Fernando Fernández-Ladreda, de hacer «dos revisiones del planeamiento a la vez», la validada ayer para El Cristo y la, en curso, para el Plan General de Ordenación. También en preguntarse por qué «lo que vale para El Cristo, no vale para Priorio», donde Urbanismo anunció una modificación del plan para frenar usos industriales en una cantera pero que ni la ha iniciado.

Para el concejal del ramo, Ignacio Fernández del Páramo, lo segundo es motivo de orgullo: «Se produce un solapamiento, porque somos la única administración que está haciendo dos revisiones» del planeamiento a la vez. Defendió que «El Cristo no puede esperar» y preguntó a la oposición si lo que pretendían era «meterlo en un cajón a ver qué sale de la revisión del Plan General de Ordenación».

«Hay que tenerlos cuadrados»

Lo malo es que el Ayuntamiento va con las manos atadas. El equipo de gobierno logró incluir en la propuesta del Principado un vago compromiso para que la rehabilitación de la plaza de toros se incluya en el futuro plan especial, pero poco más. Fernández Ladreda acusó al Ayuntamiento de «estar haciendo dejación de sus funciones» y dando carta blanca al Principado para hacer de su capa un sayo. El popular recordó que «el promotor es la Dirección General de Urbanismo, pese a que no tiene más que el 40% del suelo y eso sumando la plaza de toros».

«Hay que tenerlos cuadrados», le replicó Del Páramo, que recordó que, desde el inicio de las obras del nuevo Hospital, desde 2004, bajo mandatos del PP, «no se conoce que se haya avanzado en el planeamiento». También que el Principado «se queda» con los aprovechamientos municipales y que el plan especial lo lideraría la administración regional y «lo pactasteis vosotros en 2006. Entre unos y otros lo anclasteis bien en ese año», tiró con bala a ambos lados del salón de Plenos a populares y socialistas, a los ausentes y a los presentes.

Si tienen curiosidad, el documento de prioridades y el avance estratégico se someterán ahora, tras pasar por el boletín oficial, a sendos periodos de información pública -de 20 días para el primero y de 45, para el segundo- en «los que se recogerán las propuestas de los ciudadanos que permitirán mejorar este documento», sostuvo Del Páramo.

El portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, insistió en señalar que «resulta curioso que ahora tengamos que aprobar este documento a toda prisa en el último Pleno del mandato» y en denunciar el tiempo perdido estos cuatro años. «No se ha realizado ninguna obra de demolición, no se ha permitido el tránsito y no se han implantado los usos provisionales, salvo en el Truébano», recalcó.

Legalidad y «excusas»

Fernández-Ladreda puso en duda, incluso, la viabilidad del trámite. Tras leer las justificaciones del informe de Urbanismo acerca del deterioro del barrio y de la zona como razones que avalan la modificación del plan del El Cristo, mientras se está tramitando la revisión general del documento del PGOU, se preguntó «¿cuál de estas situaciones no se conocía, cuál de ellas es novedosa para que no se integre en la revisión del PGO. Dudamos de la legalidad de esta decisión». Reprochó también las indefiniciones: «El informe se centra en su viabilidad, pero nada dice si es bueno para la ciudad. Se plantean multitud de usos pero no se concreta ninguno. No existe una valoración económica de ninguna de las propuestas. Esto nos da una idea del rigor con el que se ha escogido la alternativa».

Del Páramo tildó de «retahíla de excusas que buscan perjudicar los vecinos de El Cristo» el argumentario del popular. Señaló que «el problema que nos encontramos es que no había ningún modelo de ciudad, solo el de dejarlo todo en manos del ámbito privado». Denunció la falta de intervención pública en el urbanismo, desde el Naranco o el Prerrománico, con planes aprobados desde los años 80, la Fábrica de Gas, el Bulevar o la Ronda Sur como otro de los males del PP. «En esta ciudad no se hacía nada si no había algún privado esperando».

A El Cristo también le toca esperar. El Principado deberá iniciar los trámites ambientales, pero también sentarse con el Estado, para definir el traslado de la comisaría al solar de la Residencia Covadonga o la cesión del edificio de Silicosis.