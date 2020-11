Urbanismo trasladará a Cultura las dos fases del plan descontaminación de la Fábrica de Gas El director general del área pidió que se asignase de forma «urgente» un técnico para informar el proyecto de la eléctrica GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Domingo, 22 noviembre 2020, 00:46

El equipo de gobierno defendió el viernes su visto bueno al plan de descontaminación de la Fábrica de Gas, que promueve EdP y prevé el derribo de ocho de los elementos del conjunto industrial, entre ellos la demolición parcial de la nave de la Popular Ovetense. Pese a esa firmeza, fuentes de la concejalía de Urbanismo precisaron ayer que se someterá a Cultura todo el proyecto, tanto la fase 1, que se ciñe a las obras que no afectan a elementos protegidos y no lo precisaría; como la 2, en la que entraría la demolición de la nave de la calle El Postigo, de la que solo se conservaría la fachada.

El giro deja los planes de EdP a expensas de la decisión de Patrimonio, pero lo que es innegable es que la eléctrica está obligada a recuperar los suelos. El Principado le envió, poco antes del estallido de la plandemia, un nuevo requerimiento para que se pusiese manos a la obra antes de tres meses. La empresa remitió un nuevo escrito al Ayuntamiento urgiendo la concesión del permiso sin éxito. Infraestructuras señaló que «el proyecto de urbanización» sigue pendiente «de aprobación» y «no procede la concesión de licencias en el ámbito».

El frenazo frustró a EdP. El Principado solicitó aclaraciones al Ayuntamiento sobre el estado de tramitación de la licencia. Un atasco del que Urbanismo salió, apelando a las razones de urgencia. Entendió que «los riesgos inaceptables para la salud humana» que supone la presencia de hidrocarburos en el subsuelo eran equiparables a las que prevé la normativa del para «causas urgente de seguridad» y esquivó la aprobación previa del proyecto de urbanización, pero no logró desatascar el trámite.

El director general de Urbanismo, Jorge Fernández Mier, requirió, el pasado 13 de octubre a través de un correo electrónico, que se asignase «técnico informante» de forma «urgente» al plan de recuperación de los suelos. En el mismo correo, el director general señaló quién debía ser la funcionaria que valorase el proyecto. Diez días más tarde, la mencionada arquitecta interina cumplió con la celeridad e informó favorablemente la concesión de la licencia para los trabajos, a expensas de completar la información solicitada por Patrimonio y de un informe de la sección Vías sobre el andamio necesario para sostener la fachada de la Popular Ovetense, mientras se derriba el resto de la nave.

Celeridad

Fuentes de Urbanismo explicaron ayer que la comunicación del director general se hizo para asignar un nuevo técnico al expediente y evitar que quedase «en el limbo» tras la jubilación del arquitecto que se ocupaba del asunto. Las urgencias para un expediente iniciado en 2016 son extrañas, proponer quien ha de ser el técnico al que se le agisne, también. El responsable jurídico de Licencias Urbanísticas anota en el expediente la fecha y la hora del correo de Fernández Mier y el destinatario del mismo e incorpora el dato al legajo.

También es extraño porque, pese a que el visto bueno de Urbanismo se produjo el 23 de octubre, días más tarde, en el Pleno ordinario de noviembre, el concejal del ramo, Nacho Cuesta, aseguró estar al tanto de todos los trámites realizados en relación con la Fábrica de Gas, pero sostuvo que su concejalía estaba a la espera de que la empresa eléctrica presentase el plan de descontaminación.

Con todo, el informe urgido por el director general de Urbanismo acabó por dar el visto bueno al proyecto el pasado día 23 de octubre. En la misma fecha, el Ayuntamiento informó ya a las consejerías de Infraestructuras y Cultura de que había concedido autorización previa para los trabajos. Una autorización condicionada a completar la información pedida por Patrimonio y a que Infraestructuras informase, ahora solo del andamio para derribar la Popular Ovetense. Ese informe se pidió ya tres días después. Pero es que el 23 de octubre hubo un inuasual movimiento de papeles. La eléctrica presentó ese mismo día su propuesta de liquidación del Impuesto de Construcciones.

Detrás de la Fábrica de Gas hay un plan especial firmado por César Portela y aprobado en 2011, que prevé la construcción de un centenar de viviendas en el ámbito, parte en el solar que ocupa la Popular Ovetense, y la cesión al Ayuntamiento de algunos de los edificios. Lo que el propio arquitecto redactor del plan especial para EdP calificó como «una muestra dispar y completa de la arquitectura asturiana de los últimos 100 años», perdería algunas de sus piezas.

Edificios

En el recinto hay obras de Patricio Bolumburu, Francisco Casariego, García-Lomas, Vaquero Palacios, Joaquín Cores o Ildefonso Sánchez del Río. También, guarda las arcadas de los edificios porticados que había en la plaza de la Catedral hasta hace un siglo.

El proyecto, en realidad, cumple lo previsto en el plan general y respeta los elementos protegidos, que ahora en la oposición, PSOE y Somos juzgan escasos y piden una solución que preserve el conjunto. De los ocho elementos a retirar, no todos tienen el mismo valor patrimonial ni presentan el mismo interés ni se verán afectados en igual grado por las obras. En el almacén 1, por ejemplo, se desmontará la cubierta de fibrocemento, pero se dejará la envolvente. Los de usos administrativos desaparecerán completamente, prestando atención al punto donde este se une con uno de los pilares del gasómetro. También habrá que extremar el cuidado, para retirar el muro de contención del antiguo gasómetro o al retirar la rampa de conexión por los servicios afectados. En la misma primera fase, caerán los almacenes del fondo de la parcela, también con amianto, y, por último, los estribos del Vasco, vestigio del paso del ferrocarril por la parcela hasta no hace tanto y en los que habrá que cuidar no tocar las instalaciones de gas aún en uso.

Y no solo los derribos preocupan. EdP tendrá que hacer importantes excavaciones para retirar hasta 15.658 toneladas de tierras impregnadas de hidrocarburos. El proyecto de recuperación del terreno estima que algo más de 3.141 toneladas deberán ser retiradas, transportadas y tratadas como residuo peligroso.Las excavaciones necesarias para atacar estos suelos negros generarán otras 8.500 toneladas que podrán emplearse como relleno.