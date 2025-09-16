«Estamos vendiendo mucho en el mercado de Oviedo»

Rafael Francés Oviedo Martes, 16 de septiembre 2025, 19:15 Comenta Compartir

Pasaba media hora de las doce de la mañana cuando el alcalde, Alfredo Canteli, y la concejala de Economía, Leticia González, iniciaban el paso por la avenida de Italia del Campo San Francisco para visitar las casetas de los vendedores que jalonan todo el paseo hasta el Bombé y que este año, según sus propias palabras, «estamos vendiendo mucho, así que no habrá ningún problema para repetir el que viene si en el sorteo nos toca un puesto, que son muchos los vendedores como nosotros que lo intentan y no hay sitio para todos».

En las casetas se podían comprar cuchillos, pan, dulces, piezas labradas de azabache, pulseras, prácticamente de todo.

El caso es que el regidor saludó uno por uno a todos los vendedores del paseo y con cada uno se detenía a preguntar por las ventas, en algún caso por los artículos que venden, y por los precios. Canteli aprovechó la ocasión para comprar un par de cuchillos pequeños que dijo que necesitaba. Cuchillos pequeños y artesanos que tenían pinta de estar muy afilados.

Al acabar la visita, el regidor habló sobre las fiestas de San Mateo que llegan a su ecuador: «El fin de semana fue un éxito salvo el jueves por la lluvia. Los conciertos con mucha gente, la participación es masiva. Espero que el tiempo nos ayude porque quedan cosas muy importantes como el Día de América en Asturias y muchas actividades para niños y mayores».

Tras acabar la visita, el regidor siguió un rato de paseo por el Bombé degustando el buen ambiente.

Por detrás los vendedores como Inés Bonache, de La Amasería, que se mostró «contenta con las ventas, sobre todo por las tardes que se vende todo, bollos, empanadillas...». Muy cerca, Mateo de Marinis, de El local sur, un vendedor ambulante que se mostró contento porque «el fin de semana estuvo muy bien y con mucha gente. Es el tercer año que vengo y se ha afianzado el mercado». Hasta el día de San Mateo, incluido, hay tiempo para visitarlo.