El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vendedora Ndeye Artou se hace un 'selfie' con Leticia González y Alfredo Canteli. Mario Rojas
Fiestas de San Mateo

«Estamos vendiendo mucho en el mercado de Oviedo»

El alcalde Alfredo Canteli visita a los comerciantes, que ofrecen pan, dulces, piezas de azabache o cuchillos, en el Campo

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:15

Pasaba media hora de las doce de la mañana cuando el alcalde, Alfredo Canteli, y la concejala de Economía, Leticia González, iniciaban el paso por la avenida de Italia del Campo San Francisco para visitar las casetas de los vendedores que jalonan todo el paseo hasta el Bombé y que este año, según sus propias palabras, «estamos vendiendo mucho, así que no habrá ningún problema para repetir el que viene si en el sorteo nos toca un puesto, que son muchos los vendedores como nosotros que lo intentan y no hay sitio para todos».

En las casetas se podían comprar cuchillos, pan, dulces, piezas labradas de azabache, pulseras, prácticamente de todo.

El caso es que el regidor saludó uno por uno a todos los vendedores del paseo y con cada uno se detenía a preguntar por las ventas, en algún caso por los artículos que venden, y por los precios. Canteli aprovechó la ocasión para comprar un par de cuchillos pequeños que dijo que necesitaba. Cuchillos pequeños y artesanos que tenían pinta de estar muy afilados.

Al acabar la visita, el regidor habló sobre las fiestas de San Mateo que llegan a su ecuador: «El fin de semana fue un éxito salvo el jueves por la lluvia. Los conciertos con mucha gente, la participación es masiva. Espero que el tiempo nos ayude porque quedan cosas muy importantes como el Día de América en Asturias y muchas actividades para niños y mayores».

Tras acabar la visita, el regidor siguió un rato de paseo por el Bombé degustando el buen ambiente.

Por detrás los vendedores como Inés Bonache, de La Amasería, que se mostró «contenta con las ventas, sobre todo por las tardes que se vende todo, bollos, empanadillas...». Muy cerca, Mateo de Marinis, de El local sur, un vendedor ambulante que se mostró contento porque «el fin de semana estuvo muy bien y con mucha gente. Es el tercer año que vengo y se ha afianzado el mercado». Hasta el día de San Mateo, incluido, hay tiempo para visitarlo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  2. 2 Un conductor ebrio choca contra tres vehículos estacionados en Gijón
  3. 3 Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés
  4. 4 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  5. 5 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  6. 6 El mensaje de Leticia Sabater a un pueblo de Asturias: «Vamos a petarlo»
  7. 7 Muere Robert Redford a los 89 años
  8. 8

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  9. 9

    Iván Cortina, ciclista asturiano del Movistar en La Vuelta: «Es triste que te tiren chinchetas a la cara»
  10. 10 Amenaza de huelga en los autobuses urbanos de Oviedo en pleno San Mateo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Estamos vendiendo mucho en el mercado de Oviedo»

«Estamos vendiendo mucho en el mercado de Oviedo»