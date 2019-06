El vicealcalde Cuesta se presenta como un socio fiel

El que será primer teniente de alcalde, Nacho Cuesta, hizo valer los cinco concejales de su partido para investir a Alfredo Canteli. Durante su discurso reveló los márgenes en los que Ciudadanos se ha movido para negociar con populares y socialistas y que, en última instancia, solo excluía «extremismos y populismos».

«Ciudadanos planteó la necesidad de alcanzar un gobierno estable, sólido», recordó acerca de los quince días de conversaciones que siguieron a la noche electoral. «Llegamos a un acuerdo programático y de gobierno. Uno que tuvo de punto de partida la exclusión radical de todos los extremismo. La extrema izquierda bolivariana, que pretende imponernos un régimen comunista de la peor especie y de una extrema derecha, que atenta contra los valores constitucionales que tenemos más arraigados, que no defiende los derechos de las minorías y que quiere derogar la ley de violencia de género», sostuvo en un discurso que no necesitó papeles. Fue el único de los candidatos que no leyó.

«Cuando hay una negociación hay cesiones, pero no pueden ser entendidas como una muestra de debilidad sino de grandeza cuando se pretende conseguir un objetivo superior», indicó al reconocer al equipo negociador del PP su «altura de miras» y «generosidad». Cuesta se presentó como un socio fiel para ir de la mano del PP para «transformar la ciudad conjuntamente», para dibujar «un Oviedo en el que sea posible poner en marcha un negocio y crear una familia. Un Oviedo que sea una ciudad de referencia y una capital europea. De la mano del PP lo vamos a conseguir», recalcó.

«Diseñaremos una ciudad de futuro donde sea posible formar una familia y emprender»

Se dijo «honrado» de poder dirigirse a los ovetenses como concejal y recalcó ese «cambio de rumbo» que centró la campaña naranja durante las elecciones municipales. Esa «parálisis» que, afirmó, se ha «trasladado al plano emocional» con un sentir de una «multitud de vecinos desilusionados y desincentivados». «Era necesario conjugar actuaciones urgentes e inmediatas en espacios públicos deteriorados con el diseño de una ciudad de futuro», argumentó con vistas al «dónde queremos estar dentro de diez años».

«Me aconsejaban que en mi turno diera réplica a las calumnias y a las infamias que hemos tenido que sufrir desde que ayer se anunció el acuerdo», endureció el tono para deslizar que «si alguien en instancias supramunicipales pensó que se podía quebrar el compromiso de Ciudadanos a cambio de unos puestos fuera del ámbito de nuestra ciudad, es que no conocen este partido». Lo hizo en alusión al intento de Adrián Barbón y la FSA de allanar la gobernanza del Principado junto con los diputados naranjas a cambio de facilitar la Alcaldía a Wenceslao López.