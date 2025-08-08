El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Robert Englund, como Freddy Krueger.

Vuelven las pesadillas

Crítica de televisión ·

El libro 'Freddymanía: Las crónicas de Elm Street', de José Mellinas, es un repaso vibrante y exhaustivo a la franquicia protagonizada por Freddy Krueger

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:17

Ha sido mi lectura veraniega y eso que no es fácil: son más de 900 páginas de papel satinado que hacen que el volumen, de ... tapa blanda, supere el kilo y medio de peso. Ideal para los viajes no es, pero merece, y mucho, la pena. Prologado por el cineasta Jaume Balagueró y con epílogo de Ángel Sala, responsable del Festival de Sitges, 'Freddymanía: Las crónicas de Elm Street' es un repaso vibrante y exhaustivo a la franquicia protagonizada por Freddy Krueger que inició Wes Craven en 1984 con 'Pesadilla en Elm Street'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  2. 2 Una conductora que viajaba con tres menores choca contra cuatro vehículos aparcados en Avilés
  3. 3 Un hombre de 36 años, herido grave tras sufrir un accidente cuando reparaba una carretilla en Pravia
  4. 4 Localizan un nido de avispa asiática en una fachada de un edificio de Gijón
  5. 5 Susto en Villaviciosa por un accidente entre una moto y un coche
  6. 6 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  7. 7

    Mariano Rajoy, en Avilés: «Hay que buscar un equilibro entre el rechazo a la corrupción y la presunción de inocencia»
  8. 8 El HUCA incorpora una técnica neurofisiológica que permite un diagnóstico y tratamiento más preciso de la epilepsia
  9. 9 Asturias sigue ganando población
  10. 10 Asturias activa la alerta por altas temperaturas en Picos de Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Vuelven las pesadillas

Vuelven las pesadillas