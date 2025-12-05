El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Muere Cary-Hiroyuki Tagawa, actor de 'Mortal Kombat', 'Pearl Harbor' o 'Memorias de una geisha', a los 75 años

El aclamado actor japonés ha fallecido debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral

EP

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:31

Comenta

Cary-Hiroyuki Tagawa, actor de títulos como 'Mortal Kombat', 'Pearl Harbor', 'Memorias de una geisha' o 'El hombre en el castillo', ha fallecido este jueves en Santa Barbara, a los 75 años de edad, debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral.

«Tuve el privilegio de representar a Cary-Hiroyuki Tagawa durante muchos años, pero nuestra relación se convirtió en algo mucho más profundo: se convirtió en parte de mi familia. Cary era un alma excepcional: generoso, atento y comprometido sin límites con su oficio. Su pérdida es inconmensurable. Mi corazón está con su familia, sus amigos y todos los que lo querían», ha expresado la representante del actor, Margie Weiner, en un comunicado recogido por The Hollywood Reporter.

Tagawa nació en Tokyo y en su adolescencia vivió en diferentes lugares de Estados Unidos. Más tarde, se trasladó a Los Ángeles, donde comenzó a actuar y enseñar artes marciales. Su primer papel en una película llegó en 1987, con El último emperador de Bernardo Bertolucci, cinta que acabaría haciéndose con 9 premios Oscar.

«Era alucinante. De repente, me encontraba trabajando con uno de los diez mejores directores del mundo, y además la película se rodaba en China. Casi se me escapa: '¿Cuánto tengo que pagar?'. Era como un sueño hecho realidad. Fue una experiencia increíble», reflexionaba el intérprete sobre haber trabajado con Bertolucci en una etapa tan temprana de su carrera, en una entrevista concedida a AV Club en 2015.

Uno de los papeles más icónicos de Tagawa fue el del malvado hechicero Shang Tsung en 'Mortal Kombat', una franquicia que definió como un «punto de inflexión» en su carrera. El intérprete encarnó al personaje por primera vez en la adaptación cinematográfica de 1995, apareciendo también en su secuela a través de imágenes de archivo, retomando el papel en la serie de televisión de 2013 y prestando su voz en el videojuego Mortal Kombat 11 y sus expansiones.

Otros títulos de la filmografía del actor incluyen películas como 'Licencia para matar' (en la que dio vida al villano, Kwang), 'Sol naciente', 'Vampiros de John Carpenter', 'El planeta de los simios de Tim Burton', 'Pearl Harbor', 'Memorias de una geisha', 'Elektra', 'Tekken' y 'La leyenda del samurái' (47 Ronin), entre otras.

En cuanto a ficciones, Tagawa apareció en títulos como Nash Bridges, Hawaii, Revenge o El hombre en el castillo y prestó su voz en series de animación como Samurái de ojos azules y Star Wars Rebels.

