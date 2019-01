Esta es la agenda musical de este fin de semana en Asturias Sara Baras. / E. C. Rock, acústico, electrónica... Este fin de semana llega cargado de conciertos para todos los gustos JOSÉ CEZÓN Pola de Siero Jueves, 10 enero 2019, 10:46

Gijón

-Plastic Soul

Savoy Club

Jueves 10, medianoche. Rock and roll.

-La Mujer Búho

Páramo Bar

Viernes 11, 20 horas.

-Sara Baras

Teatro Jovellanos

Viernes 11, 20.30 horas. 25 y 40 euros. Ballet flamenco.

-Antonio Orozco

Teatro de la Laboral

Viernes 11, 20.30 horas. 35, 40, 45 y 50 euros. Espectáculo 'Único'.

-Chanín/El Q Dice/Jose Cándido

Lanna Club

Viernes 11, medianoche. 10 euros. Electrónica.

-Nenuco y los Prenatales

Savoy Club

Viernes 11, medianoche (dos pases). Rockabilly.

-Sara Baras

Teatro Jovellanos

Sábado 12, 20.30 horas. 25 y 40 euros. Ballet flamenco.

-Fiesta Tropickulture

Musaeum

Sábado 12, 23 horas. 3 euros. Electrónica y ritmos tropicales

-Scorcia & the Russafians

Savoy Club

Sábado 12, medianoche (dos pases). Rockabilly (Valencia).

-Mou/No Name/Antón Arrieta

Lanna Club

Sábado 12, medianoche. Fiesta electrónica Asa People & Must Be On Wax.

-Scorcia & the Russafians

Savoy Club

Domingo 13, 13.30 horas. Rockabilly (Valencia).

Oviedo

-Open Mic

La Salvaje

Jueves 10, 21 horas. Incripciones desde las 20.30 horas.

-César Maltrago y los Atractores Extraños

Lata de Zinc

Jueves 10, 21.30 horas. 6 euros.

-Jam con Nacho Felipe

Gong Galaxy Club

Jueves 10, 21.30 horas.

-Mister Lady

Sidrería El Tonel, Colloto

Jueves 10, 22 horas

-Helios Amor/Bartender/Roberto Valle

Clandestino

Viernes 11, 20 horas. Inauguración del local. Música negra solo en vinilo.

-MFC Chicken/Trash-Tornados

Lata de Zinc

Viernes 11, 21.30 horas. 10 y 12 euros. Fiesta Fauno Club y del

décimo aniversario del sello Folc Records.

-Fran Juesas

La Cantina

Viernes 11, 21.30 horas. Versiones en acústico.

-Los Tríceps

Gong Galaxy Club

Viernes 11, 21.30 horas. Versiones de pop y rock.

-Gala Solidaria 'Alas para Paloma'

Espacio Estilo

Viernes 11, 22.30 horas. 4 euros y fila cero.

Grupo Beatriz, Grupo Ideas, Richard de la Uz, Tere Rojo y Bras Rodrigo.

-Warm Up del Wolfest

Lata de Zinc

Sábado 12, 20 horas. Landmvrks (Francia), Soundcrush, Oklahoma

y Jeremías El Babuino.

-Terrier/His Majesty the King

La Salvaje

Sábado 12, 22 horas. 7 y 9 euros.

-Death Bringer/Void

Gong Galaxy Club

Sábado 12, 21.30 horas. 5 euros. Metal.

-Los Cuádriceps

Sir Laurens

Sábado 12, 23.45 horas. Pop y rock.

Avilés

-Frank Navarro

Lord Byron

Viernes 11, 20.30 horas. Acústico.

-Kike Suárez & Pepe Álvarez

Le Mystic

Viernes 4, 23.42 horas. Clásicos del rock y el blues.

-Franklin Soul

Le Garage

Viernes 11, 23.30 horas. Clásicos del soul y el R&B.

-M Asociados

Don Floro

Viernes 11, 23.30 horas.

-La Mal Querida

Lord Byron

Sábado 12, 20.30 horas. Acústico.

-La Movida

Le Garage

Sábado 12, 23.30 horas. Versiones de pop y el rock español.

-Los Buscavidas

Don Floro

Sábado 12, 23.30 horas. Versiones de pop-rock español.

-Berto Kike

Las Gildas

Domingo 13, 13.30 horas.

Siero

-La Versión de los Hechos

Tierra Astur, Colloto

Jueves 10, 21.30 horas. Concierto-espicha.

Mieres

-Muñeco Vudú

Casa de la Cultura

Viernes 11, 20 horas, Rock.

Cudillero

-Fran Juesas

Pub La Furna

Sábado 12, medianoche. Versiones en acústico.

Sobrescobio

-Fran Juesas

La Marquesina del Alba, Rioseco

Domingo 13, 13.30. Versiones en acústico.