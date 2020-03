La inconfundible voz de Alice Wonder llega a Asturias Alice Wonder / Twitter La cantante madrileña actúa esta semana en Gijón EL COMERCIO Gijón Lunes, 2 marzo 2020, 13:43

La cantante Alice Wonder llega a sala Acauplco de Gijón (Casino de Asturias) el próximo viernes, 6 de marzo. La madrileña, autora de temas como 'Bajo la piel' o 'Take off', ofrecerá un concierto lleno de emociones que comenzará a las 21.30 horas.

Pese a su corta edad (nació en 1998), Alice Wonder ya ha colaborado con artistas como Xoel López, con quien ha versionado 'Bajo la piel', uno de sus temas más conocidos; Rufus T. Firefly o Guille Galván. Los críticos han catalogado música como un «indie único» capaz de trasmitir desde nostalgia hasta felicidad. La cantante ya consigue llenar salas gracias a un magnetismo singular que impacta al momento al público que la recibe.

Alice Wonder comenzó su carrera musical grabando vídeos caseros en casa, y compartiendo el contenido en las redes sociales. Especialmente Instagram le ayudó a crecer rápidamente, hasta lanzar en 2017 su primer EP, llamado 'Take Off'. Un año más tarde, en 2018, alcanzaría la fama con la publicación de su primer LP, 'FireKid', bajo la producción de Infarto Proyecciones.