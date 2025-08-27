El Ballet de Kiev ofrecerá 'La Bella Durmiente' y 'El Cascanueces' en Oviedo en Navidad La Fundación Municipal de Cultura ha programado estos dos espectáculos para los días 27 y 29 de diciembre en el Teatro Campoamor

Raquel Fidalgo Oviedo Miércoles, 27 de agosto 2025

La magia del ballet clásico y la fantasía llegarán a Oviedo estas navidades con espectáculos en el Teatro Campoamor. La Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo ha confirmado la contratación de los servicios artísticos que traerán a la prestigiosa compañía del Ballet de Kiev –con sede en Ucrania– prometiendo un final de año 2025 inolvidable.

El Ballet de Kiev es reconocido mundialmente por su impecable cuidado de las tradiciones y la esencia más pura del ballet clásico. Han cautivado a audiencias en los escenarios más importantes de todo el mundo y ahora llegan a la capital asturiana de la mano de la empresa Goldberg Ediciones.

Los amantes de la danza podrán deleitarse con dos de los títulos más emblemáticos y conocidos del repertorio clásico: 'La Bella Durmiente' y 'El Cascanueces', que serán estrenados el 26 y el 27 de diciembre, respectivamente, en el Campoamor.

'Naviland. El Musical de los Reyes Magos' se subirá al escenario del Teatro Campoamor el 4 de enero

Las localidades para los espectáculos del Ballet de Kiev estarán disponibles con los siguientes precios: butaca de patio, platea y entresuelo: 45 euros. Butaca principal: 39 euros. Butaca de anfiteatro y general: 32 euros

Pero la programación navideña no termina ahí. El 4 de enero de 2026, ese mismo escenario acogerá un espectáculo lleno de misterio y magia: 'Naviland, El Musical de los Reyes Magos'. A cargo de la empresa Producciones Teatrales Algoquin, este musical promete ser una experiencia única para toda la familia.

Se presentará en dos funciones, a las 16.30 y a las 19 horas. Sus creadores lo describen como «un sueño para el que hay que ser niño o, al menos, tener la ilusión y la imaginación de uno de ellos», y promete revelar el secreto de dónde viven Sus Majestades de Oriente. Además, solo ponen una condición: «A la vuelta de Naviland es esencial no recordar haber estado ahí».

Los precios para 'El Musical de los Reyes Magos' serán de 20 euros la butaca de patio, 18 euros butaca principal y anfiteatro y 15 euros para la butaca general.