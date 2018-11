Los Beatles también son cosa de niños Miembros de Concertino en una de sus sesiones. Concertino lleva la música de los británicos en directo a El Bosque de La Maga Colibrí con el Aula de Cultura Viernes, 30 noviembre 2018, 04:32

Son músicos, pero también musicólogos, psicólogos y trabajadores sociales. Lo suyo es la música, cualquier música «siempre que sea de calidad», pero con un objetivo bien claro: la estimulación temprana. Se llaman Concertino y dan conciertos para niños, sí, pero no hacen música para niños. Lo suyo es otra cosa. Y lo suyo este sábado serán los Beatles. 'Imagine' o 'Here comes the sun' sonarán a mediodía en El Bosque de la Maga Colibrí, en un espectáculo patrocinado por el Aula de Cultura de EL COMERCIO.

Con un piano, guitarras, oukelele, voz y pequeños instrumentos de percusión, Concertino promete toda una fiesta para pequeños hasta los seis años, con baile, masajes y pompas de jabón. Los bebés están incluidos entre su público porque su propuesta «tiene muchas lecturas y cada uno hace la suya, incluidos los padres, que lo pasan igual o mejor», explica Isabel Mochales, miembro del grupo, que también trabaja la musicoterapia para niños con problemas.

Este sábado serán los Beatles, pero ellos también le dan a la clásica, el jazz, el folk... «melodías de todo el mundo» para iniciar a los más pequeños en el ritmo, para «favorecer el lenguaje, su capacidad de expresarse». Y, claro, para pasarlo a lo grande.