Castrillón promueve los tributos

Viernes, 5 julio 2019

El Festival Di-Versiones homenajea a El Último de la Fila, Rolling Stones, Fito y Fitipaldis y M-Clan. En Metrópoli actuarán Munjitas del Fuzz, Felix da Housecat, Ilegales y Juanes

La Plaza de Europa de Piedras Blancas será el escenario del Festival Di-Versiones, protagonizado por cuatro bandas catalanas de las denominadas 'de tributo', es decir, cuyo repertorio está compuesto íntegramente por la música de otro grupo. Este viernes noche (22.30 horas) actuarán Querencia Animal, un sexteto que recupera el legado pop de El Último de la Fila, y los barceloneses Smoking Stones, que llevan desde 1995 interpretando los grandes éxitos de los Rolling Stones.

Y mañana (22.30 horas) saldrá a escena otro sexteto, Fitos y el Fitipaldi, que versionea a la banda del vasco Fito Cabrales, y D-Efectos Personales, con su repertorio de M-Clan. El festival está organizado por el Ayuntamiento de Castrillón y la entrada será gratuita.

En el Festival Metrópoli de Gijón, llegará esta noche (Escenario Amstel, 21 horas) el espectáculo Michael Jackson Legacy, que rinde homenaje al cantante de Indiana, fallecido hace diez años. Y después (22.30 horas) pincharán el dj asturiano Jairo Beltrami y el veterano dj y productor estadounidense Felix da Housecat, quien ha cultivado desde el house hasta el electroclash. Y en el Escenario Thunder Bitch (23 horas) actuarán las Munjitas del Fuzz, la banda de garage-punk formada por los tres miembros originales de Dr Explosion: Jorge Muñoz-Cobo, Félix Domínguez y 'Varo' Coalla.

El cuarteto cántabro de rock ADN protagonizará mañana sábado (13.30 horas) el vermú del festival en el Escenario Thunder Bitch, donde actuará a las 21 horas el belga Shahman con su estilo cool. Y, a las 23 horas, saldrán al escenario principal Ilegales, que vienen de actuar en Chile y Argentina con el nuevo trabajo 'Rebelión'. La formación actual la componen Jorge Martínez (voz y guitarra), Willy Vijande (bajo), Jaime Belaústegui (batería) y Mike Vergara (teclados y guitarra).

El grupo cartagenero de «folk épico» Nunatak amenizará el vermú del domingo en el Escenario Thunder Bitch (13.30 horas) y presentará su tercer disco 'Nunatak y el tiempo de los valientes'. Y por la noche (Escenario Amstel, 23 horas) pondrá el broche al festival el colombiano Juanes, una de las grandes figuras del pop-rock latino y con las vitrinas de casa repletas de premios Grammy.

Inner Sense

Las promotoras Pure Works y Asa People organizan mañana en Gijón (Lanna Club, medianoche. 12 y 15 euros) una fiesta electrónica encabezada por el francés Inner Sense, de estreno en España y que forma parte del sello de house clásico My Love is Underground, que edita solo temas en vinilo. También pincharán Antón Arrieta y No Name.

Tigre y Diamante

El grupo gijonés Tigre y Diamante presentará hoy en Oviedo (Gong Galaxy, 21.30 horas) su nuevo álbum 'Felices los tres' con su mezcla de garage, punk e indiepop. También actuará el nuevo grupo El Tobogán de Estepona y después habrá una fiesta postconcierto con los dj's Augusto Fauno y Koke Makaha.