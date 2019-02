Les Comadres, la fiesta de las mujeres Un grupo de mujeres celebra la fiesta de les Comadres en Avilés. / PATRICIA BREGÓN. La fiesta, que tiene su origen en tiempos en los que las mujeres disfrutaban por un día de los mismos privilegios que los hombres, tiene hoy un carácter más festivo al que todos están invitados. Siero, Gijon, Oviedo, Langreo y Avilés son las localidades donde más se secunda este comadreo previo al Antroxu MARTA ALONSO RON Gijón Miércoles, 27 febrero 2019, 20:45

En rojo, o más acorde con los tiempos, en malva, el calendario festivo asturiano está marcado este jueves, fiesta de les Comadres, como pistoletazo de salida del Antroxu. Malva porque les corresponde a las mujeres abrir periodo de desenfreno en el que todos juegan a ser lo que quieran por unos días: el joven se convierte en un anciano; el niño, en superhéroe; el hombre, en mujer; y la mujer la mujer de hombre. Así o como uno quiera dentro del sinfín de opciones que la imaginación de cada uno ofrezca.

Precisamente sería en esta idea de darle la vuelta a las cosas donde la fiesta de les Comadres tendría su origen. La Matronalia, fiesta de la Antigua Roma en la que las mujeres por una vez al año tendrían los mismo privilegios que los hombres, podrían estar en el origen de esta celebración tan femenina. Hoy, grupos de amigas y familiares salen a festejar por las principales localidades de la región una noche de comadreo que se traduce en fiesta, baile, comida y, en algunos casos, hasta espectáculos de estriptis. Todo va en gustos. Sin embargo, mucho antes de que la fiesta saliese de casa, el comadreo quedaba de puertas a dentro, en grandes meriendas a las que madres, hijas, amigas, madrinas y vecinas estaban invitadas para celebrar grandes meriendas y disfrutar de una jornada solo para mujeres.

Cena de Comadres, en Siero. / PABLO NOSTI.

Sería en los años ochenta cuando estos encuentros empezaron a retomar fuerza en la región y hoy, especialmente en Siero, Gijón, Avilés, Oviedo y Langreo, el jueves que precede al Antroxu se vive de una forma muy especial. Como denominador común, en las tres localidades los restaurantes se suelen llegar de grupos de mujeres que comparten mesa y disfrutan de su compañía mutua. Aunque en la esencia de la fiesta está la ausencia de hombres, lo cierto es que, en los tiempos que corren la distinción entre sexos cobra menos sentido y ellos también son bien recibidos. El menú, en su propuesta más tradicional, suele ser una espicha en la que no faltan bollos preñaos, tortillas, empanadas, huevos cocidos, chorizos a la sidra y demás productos típicos de la región siempre acompañados de sidra. No obstante, no son pocos los restaurantes de la región que ofrecen menús especiales en sus diferentes estilos para esta noche.

En algunos lugares, como en Gijón, el tono reivindicativo del encuentro cobra más fuerza gracias a la labor de la Tertulia Feminista Les Comadres que, ese día, hace entrega de de su premio Comadre de Oro y del antipremio Felpeyu. Será en un acto en la Sala Acapulco que dará comienzo a las 20.00 horas en el que las protagonistas serán la activista feminista rumana y víctima de la trata de seres humanos, Amelia Tiganus, y la historiadora y escritora asturiana Pilar Sánchez Vicente como Comadre de Oro 2019 y Comadre de Oro especial respectivamente. No acudirán, Pablo Casado, Felpeyu 2019, ni el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, castigado como Babayu por su «yo de dinero no hablo con una mujer» en respuesta a una periodista. La fiesta estará amenizada con la actuación del Grupo Assia.

Cena de la Tertulia Feminista Les Comadres celebrada el pasado año. / JOAQUÍN PAÑEDA.

En Pola de Siero, las celebraciones gastronómicas ya comenzaron los días días 23 y 24 de febrero con el IX Concurso de Tortillas Les Comadres al que se unieron diversos establecimientos hosteleros de la ciudad, aunque, para aquellos que se lo han perdido, este viernes y este sábado podrán disfrutar del Concurso de Tortillas Salonas y del Concurso de Bollos de Comadres, así como de la peque-romería de Comadres en el Polideportivo Leandro Domínguez.

Concurso de tortillas salonas y bollos preñados en Pola de Siero. / PABLO NOSTI.

Sea como sea, les Comadres se preparan ya para celebrar una jornada de compañía, diversión y un punto de reivindicación que nunca viene mal. ¡Disfrútenlo!