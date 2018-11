Love of Lesbian: «Nunca fuimos de los privilegiados que vendían muchos discos» Los miembros de Love of Lesbian. :: E. C. La banda llega a Gijón con todas las entradas vendidas para presentar en la Laboral 'Espejos y espejismos' MIGUEL ROJO Gijón Viernes, 9 noviembre 2018, 00:54

Son 20 años de carrera, con ocho discos de estudio en su haber que han supuesto una evolución hasta convertirse en una de las bandas de rock más respetadas del país y acaban de editar 'El gran truco final', un disco grabado en directo en Madrid. Sin embargo, mañana llegan al Teatro de la Laboral de Gijón (21 horas) con un espectáculo diferente, 'Espejos y espejismos', que han recuperado después de su exitosa gira en 2014 y al que le han añadido algunas canciones de 'El poeta halley' (2016). Hablamos con Jordi Roig, guitarrista y teclista de la banda.

-¿Qué tiene de especial 'Espejos y espejismos', que se han decidido a recuperarlo y a recorrer toda España con este proyecto?

-En 2014 hicimos una programación un poco alocada, la mayoría en Cataluña, y hubo muchas ciudades que se quedaron con ganas en el resto de España. Hemos intentado cubrir esos vacíos.

-¿Cómo será el espectáculo de mañana en Gijón?

- Lo de mañana es una teatralización de la parte más lírica, más mágica de Love of Lesbian y obviamos un poco la parte más festiva, pero para nosotros es muy emotivo; en un teatro, con un discurso más intimista, con marionetas, con pequeños personajes que aparecen durante el concierto.

-Tras 20 años de carrera, están en un momento dulce. Se han convertido en unas de las bandas de referencia del país. ¿Está de acuerdo?

-Hay gente que nos dice que estamos en todos los festivales y que tocamos demasiado, pero es que a nosotros lo que nos gusta es estar encima del escenario. Tocaríamos todos los días, todas las semanas. De hecho tenemos que frenarnos. Ahora estamos en uno de nuestros mejores momentos, y creo que es porque hacemos lo que queremos, a nuestro ritmo.

-La industria del disco está de capa caída, pero ustedes están en las estanterías...

-Quizás pueda parecer que vendemos discos, pero nunca pertenecimos a ese grupo de privilegiados. Lo que sucede es que los que vendían 500.000 discos en España ahora venden 50.000. Por otro lado sí es verdad que se escucha mucha música, en Spotify y Youtube. En mis hijos veo que lo hacen así, y descubren cosas que yo no conozco. Nosotros somos ya un grupo para nostálgicos, de los que compran un vinilo.

-¿Ya tienen en mente nuevo disco?

-Entramos un par de veces en el estudio para grabar ideas sin filtro, para ir metiendo temas, pero no hay fecha aún. No nos autoexigimos el día de entrega, cuando lo tengamos todo listo lo sacaremos. En 2020 desapareceremos casi fijo del panorama nacional para trabajar en el disco y que aparezca a principios de 2021.

-¿Están hartos de que les pregunten por la independencia de Cataluña?

-No suelen preguntarnos por las sentencias del Supremo ni por el marcha de Cospedal. Lo cierto es que para ser catalanes y cantar en español, nunca tuvimos problema. En todos los sitios se empeñan en venderlo como blanco y negro. Nosotros somos un ejemplo de grises. En la banda hay distintas sensibilidades y nos entendemos, seguimos juntos. Hay mucha gente que está en contra de que haya políticos en prisión o que piensa que las escuelas catalanas no son tan malas, pero no son independentistas. La clase política está en una campaña permanente, se ha impregnado de un amarillismo cortoplacista que hace que pasen cosas como la de Dani Mateo. Quizás deberíamos parar, respirar y pensar antes de sacar conclusiones.

