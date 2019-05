Cuatro residencias artísticas 'Delta T' es una de las propuestas. :: CAROLINA SANTOS Viernes, 3 mayo 2019, 03:29

El LEV no se limita a mostrar, también produce espectáculos, también es escenario de residencias artísticas en Laboral Centro de Arte. Ayer se presentaron las cuatro que acuden este año a la cita. Se trata de 'ex(O)', de Alex Augier y Alba G. Corral, una pieza continuidad de otra anterior inspirada en el mundo biológico. 'AntiVolume IN/ EXT', de Lucas Paris, es una inmersión en un espacio sinestético de timbres y colores. 'Delta-T', de Matthew Biederman & Pierce Warnecke, desafía las composiciones basadas en el tiempo, como el flujo constante y la linealidad. Por último, se presenta 'Synspecies', de Elías Merino y Tadej Droljc, una propuesta inspirada en ecologías virtuales, espacios morfológicos inestables que surgen de una interacción de entidades no relacionadas coexistiendo con el vacío.