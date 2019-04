¿Qué hacer este domingo en Asturias? El cantautor norteamericano Bob Dylan, durante un concierto. / MARIOANZUONI KAY LEVIN Domingo, 28 abril 2019, 01:51

Bob Dylan, en vivo y en directo

Hoy, a las 21 horas,en el Palacio de Deportes

El recinto gijonés acogerá la actuación del legendario cantautor, que vuelve a Gijón por tercera vez en su carrera, con la gira que emprendió hace ya tres décadas, 'Never Ending Tour', acompañado por su banda. El músico norteamericano, ganador del premio Nobel de Literatura, ofrecerá un espectáculo íntimo que sumerge al espectador en el cancionero tradicional estadounidense. El autor de temas como 'Like a rolling stone', 'Times they are a-changin', 'Blowing in the wind' o 'Girl from the north country' hará un repaso de su dilatado repertorio en esta cita, una de las ocho que tiene fijadas en España. Últimas entradas a la venta entre 55 y 130 euros.

Homenaje a Saint-Exupéry

Hoy, a las 13 horas, en el Museo Evaristo Valle

El recinto gijonés acogerá el recital 'Petit Concert', en homenaje al autor galo Antoine de Saint-Exupéry, quien escribió el célebre libro 'El principito', y que murió en la guerra como piloto. En un acto organizado en colaboración con el Aula de Cultura de ELCOMERCIO, David Roldán a la viola y Marina Gurdzhiya al violín interpretarán música francesa. Entradas: 5 euros, 3 euros reducida.

'Lazzaro feliz', en Mieres

Mañana, a las 19 horas, en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta

Se proyecta la película italiana 'Lazzaro feliz', dentro del ciclo 'Cine en V.O.'. Lazzaro, un joven campesino de excepcional bondad, vive en una aldea alejada del mundo y controlada por la marquesa. Un verano, se hace amigo de Tancredi, el hijo de la marquesa. Entre ellos surge una amistad que hará viajar al protagonista a través del tiempo y le llevará a conocer el mundo. Duración: 125 minutos. Gratis.

Cine

'Nuestro tiempo', en Gijón

Hoy, a las 19 horas, el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura proyecta 'Nuestro tiempo', dirigida por Carlos Reygadas, dentro del ciclo Estaciones. Protagonizada por él mismo y su mujer (la montadora Natalia López), narra la crisis de un matrimonio abierto cuando ella empieza a sentirse atraída por una tercera persona. Un retrato sobre la lucha de egos y la toxicidad masculina. Duración: 177 minutos. Entradas: 4 euros.

'One step behind the Seraphim', en Oviedo

Hoy, a las 19.30 horas, el Teatro Filarmónica acoge la proyección de esta película de Daniel Sandu, actividad enmarcada dentro del ciclo Radar, Cine rumano. La protagoniza Gabriel, quien entra a un seminario ortodoxo en los años 90, cuando Rumanía se debatía entre continuos problemas económicos para consolidar la transición hacia la democracia. En este contexto, hacerse cura, líder de una comunidad, era visto como un trampolín para el futuro. Duración: 150 minutos. Entrada gratuita.

Teatro

'La difunta y otres yerbes', en Lena

Hoy, a las 20 horas, el Teatro Vital Aza de Pola de Lena acoge la representación de 'La difunta y otres yerbes', a cargo del Grupo de Teatro Rosario Trabanco, dentro de la programación de las fiestas de La Flor. En el pueblo hay una viuda rica de muy mal carácter que tiene amargados a todos. Tiene por costumbre hacer consultas a una pitonisa y esta le pronostica que van a ocurrir cosas muy importantes y no buenas, aunque la viuda sigue martirizando a sus sirvientes, que ya no soportan su trato. Entradas: 5 euros.

Familiar

'Excavando la Prehistoria', taller en Ribadesella

Hoy, a las 12 horas, el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo acoge un taller taller dirigido a niños de 4 a 11 años en el que se pondrán en la piel de un arqueólogo para estudiar los materiales de la Prehistoria y descubrir los secretos que esconden las excavaciones. Entradas: 2,5 euros.

Artistas en Tito Bustillo

Esta tarde, a las 16.30 horas, el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo (Ribadesella)acoge un taller familiar en el que los pinceles, los pigmentos, plantillas y aerógrafos ayudarán a los más pequeños a descubrir cómo se realizaron las pinturas de las paredes de Tito Bustillo. Duración: 45 minutos. Entradas: 2,5 euros.

Inmersión en el paleolítico en Teverga

Hoy por la mañana, a las 11 horas, el Parque de la Prehistoria acoge la actividad 'Inmersión prehistórica en un asentamiento paleolítico', para que los participantes sientan, exploren y experimenten dicha época. Escucharán historias, fabricarán utensilios, pintarán y sentirán la naturaleza. Entradas: 6,5 euros.

Paleontólogo por un día, visita y taller en Colunga

Hoy, a las 12.30 horas, el Museo del Jurásico de Asturias acoge una visita-taller en la que desde la excavación y la extracción de los fósiles hasta su análisis y estudio en el laboratorio, los asistentes conocerán el trabajo de un paleontólogo. Buscarán fósiles en unos cajones de arena para después observar sus características e identificar a qué animal perteneció. La actividad incluye asimismo un recorrido por el Museo. Duración: 30 minutos (más 30 minutos de visita incluida). Entradas: 6,75 euros.

Artes escénicas

Celebración del Día Internacional de la Danza en Gijón

Hoy, a partir de las 19.30 horas, el Teatro de la Laboral acoge la celebración del Día Internacional de la Danza con una gala organizada por el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón. Entrada libre.Dylan en asturiano, en GijónEsta tarde, a las 13 horas, el músico Toli Morilla canta a Bob Dylan en asturiano en un concierto en La Tabacalera, en Cimadevilla.

Exposiciones

'La plenitud del vacío', en Gijón

Hoy finaliza en el Museo Evaristo Valle la muestra 'La plenitud del vacío'. Una exposición en la que se pueden contemplar 35 pinturas de Juan Ariño y 48 fotografías de Héctor Jácome, dos artistas que unen sus obras por su similitud a la hora de explicar lo que definen, dando protagonismo a lo que normalmente no lo tiene. Horario: la muestra se podrá visitar de 12 a 14 horas. Entradas: 5 euros, 3 euros reducida.'Lugares comunes', en GijónLa Sala de Arte de Cimadevilla acoge la muestra de pintura 'Lugares comunes', de Patricia Villamarín e Itziar Sánchez. Organizada por la Fundación Alvargonzález, sugiere un diálogo entre formas de interior y exterior. Hasta el 10 de mayo.'El Reino que nació en Asturias', historia en OviedoEl Centro del Prerrománico Asturiano acoge, hasta el 30 de abril, esta exposición basada en el cómic del ilustrador y escritor gijonés Gaspar Meana sobre el Reino de Asturias. Gratis.Repaso a la obra de Valentín Ochoa en GijónEstos días, de 17 a 20 horas, y con motivo de la Semana de les Lletres Asturianes, la librería El desván del libro antiguo expone la obra poética de Valentín Ochoa, con una colección de poemas manuscritos del autor, así como cuadernos y libros del mismo. Se podrá visitar hasta el 3 de mayo.

Recolección de obras asturianas en Oviedo

La exposición 'Autores asturianos en la Biblioteca del Seminario de Oviedo' recoge casi un centenar de títulos de autores o temática asturiana. Hasta el 3 de mayo.

Tesoros singulares de Gijón

En las Termas Romanas del Campo Valdés se expone, entre otros, hasta el 19 de mayo, un fragmento de vidrio de botella del yacimiento de la villa romana de Veranes.

'Identidad e intimidad', en Avilés

Hasta el 23 de junio, el vestíbulo del Auditorio del Centro Niemeyer acoge la exposición 'Identidad e intimidad', actividad enmarcada en el IV Festival de cine LGTBIQ. Una muestra de fotografías de Germán Gómez donde desgrana una biografía que, por momentos, se convierte en la del espectador. Entradas: 4 euros. Horario: de miércoles a domingo de 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas.

Les muyeres de la Ciudadela

Alicia Fernández (Mieres, 2004) ha ilustrado los testimonios de las mujeres de la Ciudadela. Puede ver el resultado hasta el día 30 de abril en el Museo de la Ciudadela de Celestino Solar de Gijón. Gratis.

Fernando VII, en Oviedo

El Museo de Bellas Artes de Asturias acoge un retrato de Fernando VII. La obra de Francisco de Goya viene acompañada por otro retrato de Carlos IV ejecutado por Bernardo Martínez del Barranco. El cuadro fue encargada por el Consejo Municipal de Santander tras el cautiverio del monarca en Valençay (Francia). Tras la muerte del rey en 1833, el retrato quedó relegado al olvido. Muestra abierta hasta el 2 de junio. Horarios: de martes a viernes de 10.30 a 14 y de 16.30 a 20.30 horas. Sábados de 11.30 a 14 y de 17 a 20 horas y domingos de 11.30 a 14.30 horas. Gratuito.

Las brujas modernas toman el Barjola

El Museo Barjola, enGijón, acoge la muestra 'Manos de bruja', que se desarrolla en torno a la quema de brujas y brujos durante la edad moderna, es decir, el feminicidio por la prevalente misoginia de la época. A través del arte, la obra suscita preguntas sobre la idea de bruja, su origen y transmisión, así como sus consecuencias. Hasta el 26 de mayo. De martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17 a 20 horas. Domingos y festivos de 12 a 14 horas. Pase gratuito.