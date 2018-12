El regreso de Bob Dylan a Gijón, entre los 55 y los 120 euros

De la plaza de toros al reestreno del Teatro Jovellanos

Más de dos horas duró el concierto que Bob Dylan dio el 8 de julio de 1993 en la plaza de toros de El Bibio, en su primera visita a Gijón. 6.200 personas, que tuvieron que pasar «unos controles de seguridad más estrictos que nunca», vibraron desde los primeros acordes hasta el regalo de varios bises, repasando hasta la una de la madrugada temas entonces nuevos y algunos que ya eran clásicos como 'All along the tower', 'Just like a woman' o 'Simple twist of fate'.

El 10 de abril de 1999 el artista repitió visita, ante 1.200 espectadores. Ese segundo concierto fue en el Jovellanos, dentro de los actos de reinauguración del teatro tras su reforma.