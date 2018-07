Todo lo que debes saber para disfrutar de la 'Holi Peace' en Gijón La fiesta de 'los polvos de colores' llega este domingo 22 de julio al parque Hermanos Castro de Gijón MANDY DELMIRO Gijón Viernes, 20 julio 2018, 14:00

Es una fiesta inspirada en la conocida Holy Party de la India que ya se ha convertido en una cita indispensable del verano en Asturias. La próxima 'Holi Peace', que se enmarca en el festival Gijón Life, tendrá lugar este domingo, 22 de julio, a partir de las 16 horas, , junto al recinto ferial Luis Adaro.

La entrada a la fiesta será gratuita hasta completar el aforo y terminará a las 00:30 horas. En ella disfrutaremos de las actuaciones de DJ's como The Tripletz, J_Malevo, The Other Gang, Ville Rowland y Edgar.

El recinto cuenta con diferentes puntos de venta para comprar los famosos polvos de colores. Cada bolsa costará 2,5 euros, pero si compras un pack de cinco bolsas, serán 10 euros, además de una bebida gratis. Es importantes saber que los polvos de colores están compuestos de almidón de maíz y arroz, por lo tanto no son dañinos para la piel. Además, son biodegradables y respetuosos con el medio ambiente. Habrá también baños y diferentes expositores de comida y bebida.

Una vez terminado el festival, el público dispondrá de autobuses hasta el centro de la ciudad, proporcionados por la EMTUSA.

Hay servicios, pero también prohibiciones establecidas por la organización para que evitar problemas y garantizar que todo el mundo disfrute de la fiesta. Así, no se permitirá el acceso al recinto con polvos adquiridos fuera del festival, así como con botellas, latas, bebidas y elementos punzantes o peligrosos.

Y es que, como recuerda la organización, se trata de una fiesta y lo importantes es divertirse. Por eso también recomiendan llevar atuendo cómodo y, si hace buen día, no hay que olvidarse del protector solar, gorra y, sobre todo, de hidratarse bien. Para una mayor tranquilidad y disfrute, el personal de organización y seguridad estará en todo momento para atenderte.

Por último, se agradecerá toda contribución al reciclaje, para ello habrá contenedores habilitados para todas las bolsas vacías, vasos y demás plásticos.