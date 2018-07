Mirando al cielo por el día y por la noche a las estrellas El XIII Festival Aéreo de Gijón comparte protagonismo con Dani Martín, Snap!, OBK, Chimo Bayo, Bad Bunny y un festival de colores JESSICA M. PUGA Gijón Viernes, 20 julio 2018, 11:54

El fin de semana que se avecina es idóneo para darlo todo. De esos en los que hay tantas cosas que hacer y tan próximas que aburrirse es un lujo casi inalcanzable y, siendo realistas, una pretensión poco habitual a estas alturas del año. El verano es sinónimo de fiesta. Y si es por la mañana y por la noche, mejor.

La banda sonora de los próximos días suena mucho y de forma muy diferente. Mientras haya luz, serán las aeronaves que participan en el XIII Festival Aéreo de Gijón las que inciten a salir a la calle y mirar al cielo y por la noche, la fiesta continúa en otro escenario, el que el festival Gijón Life ha montado en el parque de los Hermanos Castro.

Para verlo todo vaya sin prisa, que los días son todavía muy largos. Aquí le hacemos un resumen de lo más sonado del fin de semana para que vaya sobre seguro.

Es viernes, y tanto hoy como el sábado en cualquier momento de orto a ocaso –es decir, entre las 7 y las 22 horas– en función del tiempo, la luz y demás condicionantes, los aviones y helicópteros participantes en el festival aéreo gijonés ensayarán maniobras, harán piruetas y deleitarán, a modo de tentempié, a cuantos se acerquen a la bahía de San Lorenzo y alrededores a verles.

XIII Festival Aéreo de Gijón Viernes y sábado Entre las 7 y las 22 horas: En cualquier momento entre el orto y el ocaso, ensayarán sobre la bahía de San Lorenzo los aviones y helicópteros participantes. Sábado 22.30 horas: La patrulla AeroSparx ofrecerá un sorprendente espectáculo de vuelo y pirotecnia sobre la bahía de San Lorenzo. Domingo 12 horas: Los participantes echarán a volar por turnos. El espectador podrá verlos en plena faena desde la bahía. Además, los aficionados recibirán instrucciones si se acercan a ver las maniobras que algunos pilotos harán en el cerro de Santa Catalina.

El festival Gijón Life debuta este año con la intención de completar la banda sonora de la ciudad durante el verano. Se estrena con un nombre propio: Dani Martín. El cantante vuelve a la ciudad que eligió hace menos de un año y medio para iniciar la gira de presentación del que entonces era su nuevo disco, 'La montaña rusa'. Lo que promete esta vez son fuertes dosis de nostalgia, letras sentidas y mensajes que calarán mucho más que el orbayu que, se espera, caerá durante todo el día.

'Grandes éxitos y pequeños desastres' es el título de su nueva gira, con la que recuerda el dieciocho aniversario del lanzamiento del primer disco del grupo que le encumbró a la gloria, El canto del loco. «Hace dieciocho años cambió mi vida. Si me volvieran a llamar para decirme que querían ficharme para grabar un disco volvería a decir que sí, y repetiría absolutamente todo, el Calderón, las desilusiones, los días dorados, las personas, los ladrones, los sinceros, los sueños, los hoteles, los amores, el sexo, las noches, la carretera...». Toda una declaración que sobre el escenario se traducirá en canciones. Vaya preparado porque sonarán los temas más conocidos de la banda que vendió casi un millón de discos y otros tantos pósters en los primeros años del siglo XXI. Su líder ha sabido mantener la estela de éxito caminando solo. Tres discos de estudio le avalan, y de todos ellos sonarán canciones hoy, a las 22 horas, en el parque de los Hermanos Castro (32,50 / 52,50 euros). Las puertas abren a las 20 horas para que pueda ir con calma.

Dani Martín, durante uno de sus directos.

Si el viernes es Dani Martín el que se encarga de echar la vista atrás, el sábado la propuesta es «el festival de los 90 que no pudiste vivir en los 90». Gala, Corona, Snap!, Ice MC, Sensitive World, OBK, Jenny Berggren de Ace of Base, Chimo Bayo, Rebeca, Marian Dacal y The Jumper Brothers saldrán a escena para participar en 'Love the 90's' , que bajo el lema 'forever young' promete hacer bailar a los presentes al ritmo de temas archiconocidos. Las puertas se abrirán a las 20.30 y, una hora después, los dj's amenizarán la espera. Los cantantes saldrán al escenario a partir de las 23 horas. El precio de las entradas disponibles oscila entre los 42 y los 67 euros.

Gijón Life, este 'finde' Viernes 22 horas: Dani Martín actúa en el parque de los Hermanos Castro. Las puertas abren a las 20 h. 32,50 / 52,50 €.Sábado 21.30 h.: 'Love the 90's' con Gala, Corona, Snap!, Ice MC, Sensitive World, OBK, Ace of Base, Chimo Bayo, Rebeca, Marian Dacal y The Jumper Brothers. Desde 42 euros.Domingo 16 h.: Holi Peace para todos los públicos. Entrada gratuita.Lunes 22 h.: Concierto de Bad Bunny. 35 / 58 euros. Apertura: 20 h.

No acaba ahí la oferta lúdica sabática porque a las 22.30 horas, la patrulla AeroSparx ensayará por última vez antes del festival sobre la bahía de San Lorenzo. Ofrecerá un espectáculo de vuelo y pirotecnia que no dejará indiferente a nadie.

Llegado el domingo toca madrugar para no perderse uno de los clásicos del verano gijonés, el festival aéreo, que cumple trece ediciones invitando a participar a 19 aviones y 9 helicópteros. A mediodía empieza el espectáculo que cada año por estas fechas invita al espectador dispuesto a lo largo de la bahía de la playa San Lorenzo a mirar al cielo y disfrutar de las aeronaves que sobrevuelan la ciudad. Esta vez, verá en acción a la Patrulla ASPA, el helicóptero de rescate AW 139 Helimer, un Canadair apagafuegos, el Harrier AV 8 (famoso por aparecer en la película 'Mentiras arriesgadas' de Schwarzenegger), dos aviones EF-18, el Laser 300 de Jorge Macías, el A-1 Skyraider que el pasado año no pudo llegar a tiempo, el equipo Voltige de la Armée de l'Air, las patrullas AeroSparx y Blue Circe (novedades ambas), un caza P-51 Mustang, el Zlin Trenermaster y el DH Chipmunk (también novedad), el avión Casa CN-235 y el helicóptero AS365 Dauphin, ambos de la Guardia Civil, cuerpo este que debuta en el festival gijonés. Este último aterrizará en el cerro de Santa Catalina para que los aficionados puedan ver sus maniobras muy de cerca. Los helicópteros de Salvamento Marítimo y Servicios de Emergencia del Principado realizarán, también, un simulacro de rescate en la playa y Bomberos de Asturias debutará con sus Eurocopters 12 y EC 135. No faltará un carrusel de tampicos y ultraligeros. Ahí es nada.

Bud Bunny.

Seguimos. Para la tarde, a las 16 horas, hay código de etiqueta. Vístase de blanco y vaya al parque de los Hermanos Castro dispuesto a teñirse de polvos de colores. Esta es una de las consignas de la Holi Peace, una de las fiestas más importantes del calendario hindú que vuelve a Gijón para incitar la positividad y divertir a todos los públicos.

La entrada a la fiesta será gratuita por motivos de seguridad. Si ya tenía la entrada comprada con antelación, se le devolverá el importe íntegro en las taquillas el mismo día del evento. Una vez dentro, tendrá que pagar si quiere los saquitos contenedores del polvo de colores. Cada bolsa cuesta 2,50 euros y si adquiere cinco de una vez, 10. De la música se encargarán The Tripletz, The Otter Gang, Ville Rowland, J_Malevo y Edgar.

En verano el fin de semana no acaba el domingo. Para el lunes, Gijón Life tiene reservado un plato fuerte internacional, el puertorriqueño Bad Bunny, que llega dispuesto a hacer bailar con sus ritmos trap y reguetón. Su concierto empieza a las 22 horas, si bien las puertas abren a las 20. El precio de las entradas oscila entre los 35 y 58 €. Un dato: los menores de 16 años deben entrar con un adulto en todos los conciertos.