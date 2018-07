Vuelos nocturnos en el Botánico El jardín acogerá la sexta edición de 'Nocturnia' desde hoy hasta el 28 de julio, un espectáculo en el que destacan las aves estrigiformes LAURA ARAUJO Viernes, 20 julio 2018, 11:53

Si le atrae la idea de un paseo nocturno por el Botánico de Gijón mientras diferentes especies de aves rapaces le sobrevuelan, quizá ya tenga un plan para este fin de semana. No tarde mucho en decidirse porque las entradas están volando. Hoy ya no hay localidades disponibles. El jardín acogerá el espectáculo 'Nocturnia' desde hoy hasta el día 28, exceptuando el 23, donde las aves se tomarán un merecido descanso. El espectáculo comienza todos los días a las 22 horas, lo que permitirá empezar con un paseo al atardecer por el jardín conociendo varias especies rapaces diurnas para terminar en la Carbayera del Tragamón contemplando las nocturnas, también llamadas estrigiformes, de procedencias tan variadas como China, Pakistán, la India, el Himalaya, la taiga del norte de Europa e incluso el ártico. El espectáculo está orientado a concienciar y educar sobre la importancia que tienen este tipo de aves dentro de los ecosistemas. Es una cita creada para el disfrute de pequeños y mayores, que promueve que el ocio y lo educativo no tienen por qué estar reñidos. 'Nocturnia' es una forma única de conocer diversas especies de aves reunidas en un solo lugar. Permite además observar la gran diferencia que existe en la morfología de las aves rapaces dependiendo de los diferentes lugares del mundo de los que proceden y de la variedad de presas de las que se alimentan.

En 'Nocturnia' estarán presentes un total de 15 aves rapaces de especies como pueden ser el autillo de cara blanca, el búho virginiano, el búho nival y el búho bengalí. El espectáculo ha sido nominado a premios como el de 'Mejor Comunicación Divulgativa' por la Red Natura 2000 y ha ganado el Premio Oro al Mejor Evento Cultural Nacional.

Los expertos trabajan cada día con las aves para potenciar sus virtudes. «Las aves, antes de trabajar en este tipo de espectáculos necesitan un tiempo previo de aclimatación. Tienen que trabajar en ausencia de estrés, con delicadeza y estímulos positivos. Las aves tienen un cerebro instintivo que no comprende el castigo. Lo más necesario es que tenga una confianza en el ser humano desde que nace, sin sentir miedo. Se hacen unos vuelos y ensayos previos para aumentar la seguridad que el animal tiene en el espacio en el que va a estar», dice Gorka Arrube, miembro del grupo Aviar.