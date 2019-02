Homenaje a Michael Jackson Álex Blanco encarna a Michael Jackson. :: PALOMA UCHA El Teatro de la Laboral acoge mañana, en doble sesión, el espectáculo 'Forever', que recorre la carrera del rey del pop REDACCIÓN Viernes, 8 febrero 2019, 03:59

Serán treinta artistas los que se suban al escenario del Teatro de la Laboral, aunque un único protagonista: Michael Jackson. El espectáculo 'Forever, the best show about the king of pop' llegará mañana a Gijón en sesión doble (18.30 y 21.30 horas) con un montaje que recorre la historia musical del rey del pop y que cuenta con Álex Blanco como principal estrella. Él es el encargado de meterse en la piel del artista. «Es un honor poder encarnar a mi ídolo», afirmaba en la presentación.

Porque, de lo que se trata en este espectáculo que llega avalado por varios miembros de la familia Jackson como La Toya y Jermaine, es de redescubrir la figura de Michael a través de un repaso a la carrera del artista.

No quedan apenas entradas para la sesión de las 18.30 horas, y no demasiadas para la de las 21.30 horas. El precio de un asiento de foso es de 55 euros. Entre las filas 1 y 10 del patio de butacas, el coste es de 45 euros, 35 entre la 11 y la 20. Los palcos cuestan 39 y 28 los asientos de anfiteatro.

Una oportunidad única para disfrutar de las canciones del rey del pop.