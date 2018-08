Turno para los festivales modestos La nueva formación de Avalanch actuará mañana en el Festival Unirock, de Puerto de Vega. :: E. C. Once bandas de punk-rock y hardcore protagonizan en Lugones el Underpark Fest. El Unirock de Puerto de Vega trae a Avalanch, Teksuo, Baja California, Misiva y Blíster JOSÉ CEZÓN Pola de Siero Viernes, 24 agosto 2018, 11:33

Lugones y Puerto de Vega acogen este fin de semana dos festivales guitarreros gratuitos que han conseguido ir consolidándose dentro de la extensa programación estival. En la localidad sierense, en plenas fiestas de Santa Isabel, se celebra hoy y mañana el IV Underpark Fest, en el céntrico parque de La Paz, y orientado hacia el punk-rock, el hardcore y otros géneros afines.

Hoy, a las 21 horas, actuarán por este orden Sydius, Dumange, Los Bárcenas, Escuela de Odio y Sound of Silence. Y mañana, a las 20 horas, saldrán a escena los grupos The Plastic Hammers, Flashback, Bates Motel, Free City, Blowfuse y The Black Panthys Party. Y después volverá el exitoso karaoke de punk-rock y cerrará una sesión de dj. El festival está organizado por la Asociación Música Alternativa, en colaboración con la Sociedad de Festejos Santa Isabel y el Ayuntamiento de Siero.

Por su parte, la asociación Unirock organizará mañana en Puerto de Vega (Navia) un festival homónimo en la explanada del puerto, que arrancará a las 13 horas con la actuación del grupo Blíster. De 16.30 a 21.30 horas, habrá un nuevo tributo al rock nacional e internacional en siete localizaciones diferentes. Y, a partir de las 21.30 horas, comenzará el festival con los grupos Baja California, Misiva, Avalanch y Teksuo y una sesión de rock como fin de fiesta.

Y hoy habrá talleres de manualidades (10 horas), rock make up (16 horas) y de introducción a la serigrafía (18 horas) y se emitirán tres programas de radio: 'Diario de un metalhead', 'Morgana' y 'Noche de lobos' (de 20 a 22 horas).

Craig Morrison en Gijón

En el Lanna Club de Gijón habrá mañana (medianoche. 10 y 12 euros) una fiesta electrónica Red Warehouse que estará protagonizada por el dj y productor escocés Craig Morrison -la mitad del conocido grupo de tech-house Silicone Soul y fundadores del sello Darkroom Dubs-, además de los artistas locales Manglés y Antón Arrieta. En el Savoy Club, el grupo madrileño de blues y r&b Edu Manazas & the Whiskey Train ofrecerá mañana dos pases (medianoche y 2 am) y el domingo en sesión vermú (13.30 horas).

Remember Bola de Cristal

El bar La Salvaje, de Oviedo, inicia mañana (23.30 horas) una nueva temporada musical con una fiesta de recuerdo al programa de televisión La Bola de Cristal, que celebraría su decimotercer aniversario. A los platos estarán Dj Rambaldy, Not a Really Dj y Jan the Dj.