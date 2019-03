¿Qué hacer este martes en Asturias?

Una visita al 'Planeta prohibido'

Hoy, a las 17.30 horas, en la Biblioteca de Asturias

El festival de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO) continúa su programación, en la que mezcla distintas disciplinas artísticas, con una película de ciencia ficción, 'Planeta prohibido', de Fred M. Wilcox. Inspirada en 'La tempestad', texto de William Shakespeare, y el inconsciente de Freud, cuenta los vaivenes que asolan a una expedición de astronautas, en el siglo XXIII, que aterriza en un planeta gobernado por un expatriado con una tecnología mucho más avanzada y una intrigante historia detrás. Una cinta que explora diversos temas sociales con un enfoque original. Duración: 98 minutos. Gratis.

Jazz desde Taiwán a Gijón

Mañana, a las 20 horas, en el Centro Cultural Antiguo Instituto

El conjunto Yuhan Su Band, liderado por la instrumentista de origen taiwanés aunque residente en Nueva York y considerada por la crítica como una estrella incipiente del vibráfono, ofrece un recital con el que presenta en España su último trabajo, 'City animals'. Le acompañan el saxo Marcel.lí Bayer, el contrabajo Juan Pablo Balcázar y el batería Ramón Prats. Entradas: 3 euros.

Música clásica en Oviedo

Mañana, a las 20 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe

El recinto ovetense acoge la actuación de Concerto 1700, con el director Daniel Pinteño, dentro de la programación del ciclo VI Primavera Barroca. El recital recupera los sonidos de Francisco Hernández Illana, compositor casi olvidado, en un ejercicio de recuperación histórica que estrena en tiempos modernos 'La Soberbia abatida por la humildad de San Miguel '. Entradas: 15 euros.

'Todos están muertos', en Gijón

Esta tarde, a las 19 horas, se podrá ver en el CMI El Llano esta obra de Beatriz Sanchís, dentro del ciclo Las mujeres en el cine. La película la protagoniza Elena Anaya como una estrella de rock de los 80, que vive encerrada en su casa, con su familia, desde el accidente que acabó con la vida de su hermano. Duración: 93 minutos. Entrada libre.

'Sufragistas', en Mieres

Esta tarde, a las 19 horas, se podrá ver en el Ateneo de Turón este filme de Sarah Gavron, dentro del ciclo del Día Internacional de la Mujer. Un largometraje que repasa la vida de las primeras mujeres de clase obrera que, en la Inglaterra de principios del siglo XX, lucharon por la igualdad de derechos para el género femenino arriesgándolo todo. Duración: 106 minutos. Pase libre.

'The old man and the gun', en Avilés

Hoy, a las 20.15 horas, la Casa de Cultura proyecta esta película de David Lowery, que supone el retiro de Robert Redford. Basada en una historia real, sigue a un ladrón de bancos que escapa casi una veintena de veces de la cárcel y que cometió su último atraco en el año 2000 cuando tenía 80 años. Duración: 93 minutos. Entrada: 3 euros.

'Tres caras', en Oviedo

Hoy, a las 18 horas, el Teatro Filarmónica acoge, dentro del festival SACO, la proyección de esta cinta sobre una famosa actriz iraní que recibe el inquietante vídeo de una joven pidiendo su ayuda para escapar de su familia conservadora. Entonces pide a su amigo, el director de cine Jafar Panahi, que le ayude a entender si se trata de una manipulación. Duración: 100 minutos. Entrada libre.

'Trote', en Oviedo

Hoy, a las 20 horas, en el Teatro Filarmónica, dentro del festival SACO, se podrá ver este filme sobre una joven gallega que busca escapar del ambiente opresivo de su aldea. La historia transcurre durante los días en que se celebra la Rapa das Bestas, la lucha ancestral del hombre y el caballo. El director, Xacio Baño, mantendrá un encuentro con los asistentes. Duración: 83 minutos. Entrada libre.

Infantil

'¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?', en Mieres

Hoy, a las 17.30 horas, la Biblioteca de Mieres acogerá '¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?', un taller de animación lectora y dibujo. Inscripciones en la biblioteca. Gratis.

Exposiciones

'La magia de lo efímero', diseños de Hollywood en Gijón

La Iglesia de la Laboral acoge esta exposición sobre la vida y carrera de Gil Parrondo, el director de arte asturiano que dejó un legado inmenso, con dos premios Oscar que se pueden ver en esta muestra, además de cuatro Goyas. Abierta hasta el 21 de abril. Gratis.

El Reino que nació en Asturias, historia en Oviedo

El Centro del Prerrománico Asturiano acoge, hasta el 30 de abril, esta exposición basada en el cómic del ilustrador y escritor gijonés Gaspar Meana sobre el Reino de Asturias. Gratis.

Exposición del Circo del Sol, en Gijón

La muestra 'Kooza: behind the scenes', en el Antiguo Instituto, exhibe los orígenes y los secretos del proceso creativo de la compañía, en especial los relativos a su último espectáculo, 'Kooza'. Hasta el 17 de marzo. Gratis.

Tesoros singulares de Gijón

En las Termas Romanas del Campo Valdés se expone, hasta el 19 de mayo, un fragmento de vidrio de botella procedente del yacimiento de la villa romana de Veranes.

'Belleza olvidada', en Gijón

Hasta el 17, en la sala 3 del Antiguo Instituto, se puede ver 'Belleza olvidada. Mujeres de los desiertos africanos', obra de Susana García. Gijón, la ciudad industrialAlejandro Alvargonzález Alvargonzález (1850-1918) reunió, a lo largo de su vida, un archivo marcado por su interés en la historia local y en Jovellanos. Muchas imágenes inmortalizadas por fotógrafos como Julio Peinado, Arturo Truan o Enrique Marquerie y guardadas por él pueden verse ahora en el Museo Nicanor Piñole. Hasta el 28 de abril. Gratis.

Monográfica sobre el venezolano Miguel Braceli, en Avilés

'Geopolíticas del cuerpo. El territorio como piel' es el título de la muestra monográfica sobre el venezolano Miguel Braceli que hasta el sábado puede verse en la Factoría Cultural. Aglutina varias de las últimas intervenciones efímeras realizadas en Costa Rica, Bolivia y España.

Avilés se llena de palabras

'Joan Brossa & Alain Arias-Misson: de la poesía a la palabra; de la palabra a la calle' está en el Niemeyer hasta el 5 de mayo. Precio: 4/3 euros.

'Tierra negra', en Langreo

La Casa de Cultura Escuelas Dorado, en Sama, acoge el segundo volumen de la muestra 'Tierra Negra. Minas y mineros', abierta hasta el 29 de marzo. Una auténtica enciclopedia visual en la que se encierran los últimos treinta años de historia de las comarcas mineras asturianas, españolas y europeas, territorios carboneros que comparten muchas características en común.

'Mujeres para quitarse el sombrero', en Carreño

Hasta el 24 de marzo se podrá visitar, en el Centro Polivalente La Baragaña, de Candás, la exposición 'Mujeres para quitarse el sombrero'. Esta muestra versa sobre las mujeres de la Generación del 27, y ha sido realizada por Beatriz Castro.

'50 años de descubrimientos en Tito Bustillo', en Oviedo

El Museo Arqueológico de Asturias en Oviedo acoge esta muestra sobre los descubrimientos realizados en la cueva de Tito Bustillo desde que se descubriera hace medio siglo. Cuenta con fotografías y piezas originales de las excavaciones de este yacimiento del Paleolítico que alberga figuras pintadas de animales y humanos.

'Línea', en la sala de exposiciones SabadellHerrero (Oviedo)

Siete artistas asturianos trabajan sobre el concepto de la línea para transcender lo puramente geométrico en la sala de exposiciones SabadellHerrero. De lunes a sábado, de 11 a 14 y de 17 a 21 horas. Domingos y festivos, de 11 a 14. Entrada libre.

Exposición feminista en El Café de Macondo (Gijón)

La asociación de mujeres La Xana expone en El Café de Macondo (plaza Ciudad de La Habana, 3) una muestra feminista bajo el título 'Mujeres unidas, ni un paso atrás'. Se trata de una selección de obras realizadas en el taller de pintura de la asociación. La entrada es libre.