Michael Jackson revive en el Teatro de la Laboral El espectáculo 'Forever. The best show about the King of Pop' llega a Gijón con clásicos como 'Billie Jean' o 'Thriller' ELCOMERCIO.ES Miércoles, 6 febrero 2019, 20:52

El próximo mes de junio se cumplen diez años de la muerte de Michael Jackson pero la herencia de su música sigue muy viva. Quienes han disfrutado con ella o quienes quieran descubrir lo mejor del 'Rey del Pop' tienen el sábado 9 de febrero una excelente oportunidad para hacerlo con el espectáculo 'Forever. The best show about the King of Pop' que se representará en el Teatro de la Laboral de Gijón.

Avalado por la familia del propio artista, el musical se estrenó hace un año en Madrid y, tras pasar por los principales teatros del país, llega a Asturias. Se trata de un intenso recorrido por los mayores éxitos de Michael Jackson, con la emoción a flor de piel y además con nuevos números, coreografías, acrobacias, nuevas canciones y efectos que sorprenderán a los fans y admiradores de su música y su obra que recordarán temas como 'Billie Jean' o 'Thriller'. Las representaciones será a las 18.30 y a las 21.30 horas. El precio de las localidades es de 55, 45, 35, 39 y 28 euros.

Síguenos en: